В Молдове будут лишать гражданства тех, кто поедет воевать против Украины

По словам президента Майи Санду, это касается в первую очередь людей с двойным –– российским и молдавским –– гражданством. МИД страны проведет переговоры с РФ, чтобы уберечь своих соотечественников в стране-агрессоре от мобилизации.

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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в стране будут лишать гражданства тех, кто поедет воевать на стороне России против Украины. Об этом она сообщила после заседания Высшего совета безопасности страны, передает местное издание NewsMaker.

Она подчеркнула, что существует риск мобилизации граждан Молдовы в восточных районах страны, а именно в непризнанном Приднестровье.

"Мы более внимательно следим за ситуацией в Приднестровском регионе. Мы возмущены вовлечением граждан из этой зоны в мобилизацию, объявленную Россией", –– отметила политик.

В то же время Санду отметила, что пока фактов мобилизации в регионе не зафиксировано, но власти страны решили действовать на опережение.

Она подчеркнула, что аннулирование гражданства коснется в первую очередь тех людей, у кого есть как молдавские, так и российские паспорта. Однако жесткие меры будут приниматься и в отношении тех, у кого есть только гражданство Молдовы.

В частности, президент обратилась в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова с просьбой провести переговоры с российской стороной. Это должно исключить возможность мобилизации граждан Молдовы из числа тех, кто живет в РФ.

При этом руководство страны готово помочь живущим в России молдаванам, если те захотят вернуться домой.

"Посольство уже работает в усиленном режиме, чтобы отвечать на растущее число запросов", — подчеркнула Санду.

Напомним, в Молдове, начались совместные учения с США и Румынией. Цель маневров — обучение молдавских подразделений и повышение оперативной совместимости со странами-партнерами.

Ранее мы писали о том, что Москва для начала войны в Молдове может использовать тот же предлог, что и в Украине. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко предупредил, что Кремль не пожалеет усилий для "защиты русскоязычного населения Молдовы".