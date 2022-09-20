В 30 км от Приднестровья. В Молдове, начались совместные учения с США и Румынией (видео)

Цель маневров — обучение молдавских подразделений и повышение оперативной совместимости со странами-партнерами.

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В молдавской Булбоаке прошла церемония открытия многонациональных учений, в которых примут участие военные из Румынии и США. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Молдовы.

19 сентября на военной базе Национальной армии состоялась церемония открытия учений Fire Shield-2022. В них примут участие военные из армии США и Румынии. Замначальника Генштаба Национальной армии Молдовы Серджиу Чиримпрей подчеркнул, что им важны учения так как они обеспечивают возможность подготовки личного состава с другими странами.

В рамках учений военный проводят учения по стрельбе по из различного вооружения, в том числе артиллерии. Также будет отрабатываться выполнение полевых задач. Цель — улучшение возможностей подразделений, а также повысить уровень оперативной совместимости со странами-партерами в многонациональных рамках, например, для миротворческих операциях.

Подчеркивается, что учения "Огненный щит" — это традиционные маневры, которые проводятся с 2015 года. Они входят в план подготовки Нацармии на 2022 год.

Сам Булбоак находится в 30 км от оккупированной части Молдовы — Приднестровья.

Напомним, в МИД Украины заявили, что Москва использует тот же предлог для войны с Молдовой, что и в Украине.

Ранее глава МИД России Лавров пригрозил войной Молдове, если будет угроза "миротворцам" в Приднестровье.