Москва использует тот же предлог для войны в Молдове, что и в Украине, — МИД

По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, то же оправдание Москва использовала для вторжения в Украину. МИД поддержал суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

В четверг, 1 сентября, пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко предупредил, что применительно к Молдове в российском МИДе используют тот же предлог, которым оправдывалось вторжение в Украину. Об этом Николаенко написал в Twitter.

Комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, Николенко отметил, что Москва не впервые прибегает к подобной риторике и не пожалеет усилий для "защиты русскоязычного населения Молдовы".

"Мы это уже видели. Таким же было оправдание вторжения РФ в Украину. Выражаем полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы", — говорится в сообщении представителя пресс-службы украинского МИДа.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал высказывание Лаврова: "МИД России прямо заявляет, что следующая обязательная цель для уничтожения — Молдова".

Что сказал Лавров?

Утром в четверг, 1 сентября, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что создание любой угрозы безопасности российским войскам в регионе Приднестровья чревато риском военной конфронтации с Москвой. Российский чиновник напомнил о войне в Грузии 2008 года, сказав, что в Кремле действия Молдовы непременно расценят как нападение на РФ.

Выступая перед студентами МГИМО, Лавров сказал, что в Приднестровье дислоцированы российские "миротворцы" и военные, которые охраняют крупнейший склад боеприпасов на континенте.

Любые действия, создающие угрозу безопасности войск РФ в Приднестровье будут расценены как нападение на Россию.

"В Молдове должны понимать, что создание угроз безопасности российским "миротворцам" в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на РФ", — предупредил Лавров, добавив, что подобное уже было в Южной Осетии, "когда на наших миротворцев напал Саакашвили".

Ранее Фокус сообщал, что Россия может совершить вторжение в Молдову, пытаясь внести раскол в единство НАТО. Таким образом в РФ могут влиять на интересы Румынии; еще один вариант — начать вторжение в страны Балтии.