Москва використовує той самий привід для війни в Молдові, що і в Україні, — МЗС

За словами прессекретаря МЗС України Олега Ніколенка, те саме виправдання Москва використала для вторгнення в Україну. МЗС підтримало суверенітет та територіальну цілісність Молдови.

У четвер, 1 вересня, прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко попередив, що стосовно Молдови в російському МЗС використовують той самий привід, яким виправдовували вторгнення в Україну. Про це Ніколенко написав у Twitter.

Коментуючи заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, Ніколенко зазначив, що Москва не вперше вдається до такої риторики і не пошкодує зусиль для "захисту російськомовного населення Молдови".

"Ми це вже бачили. Таким же було виправдання вторгнення РФ в Україну. Висловлюємо повну підтримку суверенітету та територіальній цілісності Молдови", — йдеться у повідомленні представника пресслужби українського МЗС.

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував висловлювання Лаврова: "МЗС Росії прямо заявляє, що наступна обов'язкова ціль для знищення — Молдова".

Що сказав Лавров?

Вранці в четвер, 1 вересня, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що створення будь-якої загрози безпеці російським військам в регіоні Придністров'я загрожує ризиком воєнної конфронтації з Москвою. Російський чиновник нагадав про війну в Грузії 2008 року, сказавши, що у Кремлі дії Молдови неодмінно розцінять як напад на РФ.

Виступаючи перед студентами МДІМВ, Лавров сказав, що у Придністров'ї дислоковані російські "миротворці" та військові, які охороняють найбільший склад боєприпасів на континенті.

Будь-які дії, що створюють загрозу безпеці військ РФ у Придністров'ї, розцінять як напад на Росію.

"У Молдові повинні розуміти, що створення загроз безпеці російським "миротворцям" у Придністров'ї розглядатимуть як напад на РФ", — попередив Лавров, додавши, що таке вже було в Південній Осетії, "коли на наших миротворців напав Саакашвілі".

Раніше Фокус повідомляв, що Росія може здійснити вторгнення до Молдови, намагаючись внести розкол у єдність НАТО. Так РФ може впливати на інтереси Румунії; ще один варіант — розпочати вторгнення до країн Балтії.