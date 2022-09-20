За 30 км від Придністров'я. У Молдові розпочалися спільні навчання зі США та Румунією (відео)

Мета маневрів — навчання молдавських підрозділів і підвищення оперативної сумісності з країнами-партнерами.

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У молдавській Булбоаці відбулася церемонія відкриття багатонаціональних навчань, у яких візьмуть участь військові з Румунії та США. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Молдови.

19 вересня на військовій базі Національної армії відбулася церемонія відкриття навчань Fire Shield-2022. У них візьмуть участь військові з армії США та Румунії. Заступник начальника Генштабу Національної армії Молдови Серджіу Чиримпей наголосив, що для них важливі навчання, оскільки вони забезпечують можливість підготовки особового складу з іншими країнами.

У межах навчань військові проводять навчання зі стрільби з різних озброєнь, у тому числі артилерії. Також відпрацьовуватимуть виконання польових завдань. Мета — покращення можливостей підрозділів, а також підвищити рівень оперативної сумісності з країнами-партерами в багатонаціональних межах, наприклад, на миротворчих операціях.

Наголошується, що навчання "Вогненний щит" — це традиційні маневри, які проводяться з 2015 року. Вони входять до плану підготовки Нацармії на 2022 рік.

Сама Булбоака розташована за 30 км від окупованої частини Молдови — Придністров'я.

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