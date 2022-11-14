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Мир Российско-украинская война

Депутаты РФ хотят лишить гражданства россиян, сдавшихся в плен в Украине

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Фото: Twitter | В России хотят лишать гражданства за сдачу плен

Отобрать гражданство российские сенаторы предлагают у тех, кто симулировал болезнь, чтобы уклониться от службы, или дезертировал.

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Сенаторы Совета федерации РФ внесли в Государственную думу поправки к законопроекту, которые предусматривают лишение приобретенного гражданства Российской Федерации за сдачу в плен, уклонения от службы и дезертирства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сенатор Андрей Клишас, который является одним из авторов поправок.

Поправки касаются президентского законопроекта, который был принят Госдумой в первом чтении. Сенаторы предлагают отбирать гражданство РФ у тех россиян, кто получил паспорт по процедуре приема в гражданство и совершил хотя бы одно из правонарушений:

  • добровольная сдача в плен;
  • уклонение от воинской службы путем симуляции болезни;
  • дезертирство;
  • неисполнение приказа;
  • сопротивление начальнику.

За день до этого президент РФ Владимир Путин внес свои поправки, которые предусматривают лишение приобретенного гражданства России за:

  • надругательство над флагом и гербом России;
  • организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя страны;
  • посягательство на жизнь государственного деятеля и публичный призыв к экстремизму;
  • хулиганство, вандализм, истязания, а также получение и дачу взятки;
  • похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия;
  • дискредитацию армии;
  • призывы против территориальной целостности;
  • участие в нежелательной неправительственной организации;
  • действия, создающие угрозу безопасности РФ.

Напомним, по состоянию на 20 октября около 3 тысяч россиян обратились к украинским властям для добровольной сдачи в плен.

Также Фокус писал, что в Молдове решили лишать гражданства тех, кто поедет воевать на стороне России против Украины.