Депутаты РФ хотят лишить гражданства россиян, сдавшихся в плен в Украине
Отобрать гражданство российские сенаторы предлагают у тех, кто симулировал болезнь, чтобы уклониться от службы, или дезертировал.
Сенаторы Совета федерации РФ внесли в Государственную думу поправки к законопроекту, которые предусматривают лишение приобретенного гражданства Российской Федерации за сдачу в плен, уклонения от службы и дезертирства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сенатор Андрей Клишас, который является одним из авторов поправок.
Поправки касаются президентского законопроекта, который был принят Госдумой в первом чтении. Сенаторы предлагают отбирать гражданство РФ у тех россиян, кто получил паспорт по процедуре приема в гражданство и совершил хотя бы одно из правонарушений:
- добровольная сдача в плен;
- уклонение от воинской службы путем симуляции болезни;
- дезертирство;
- неисполнение приказа;
- сопротивление начальнику.
За день до этого президент РФ Владимир Путин внес свои поправки, которые предусматривают лишение приобретенного гражданства России за:
- надругательство над флагом и гербом России;
- организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя страны;
- посягательство на жизнь государственного деятеля и публичный призыв к экстремизму;
- хулиганство, вандализм, истязания, а также получение и дачу взятки;
- похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия;
- дискредитацию армии;
- призывы против территориальной целостности;
- участие в нежелательной неправительственной организации;
- действия, создающие угрозу безопасности РФ.
Напомним, по состоянию на 20 октября около 3 тысяч россиян обратились к украинским властям для добровольной сдачи в плен.
Также Фокус писал, что в Молдове решили лишать гражданства тех, кто поедет воевать на стороне России против Украины.