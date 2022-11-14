Путин разрешил иностранным наемникам служить в российской армии по призыву (документ)

Согласно указу, прохождение военной службы по призыву осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, имеющими иностранное гражданство или вид на жительство в РФ.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о службе по призыву в армии РФ российских граждан, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом. Фактически, этот указ позволяет служить в рядах ВС РФ иностранным наемникам. Документ был опубликован на сайте правовой информации.

Указ вносит изменения в Положение о порядке прохождения военной службы в России. В нем обозначено, что теперь разрешено проходить военную службу в рядах ВС РФ в мирное время "гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами".

[ + – ] Текст указа Путина

[ + – ] Текст указа Путина

Согласно указу прохождение военной службы по призыву осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, имеющими иностранное гражданство или вид на жительство в РФ.

Ранее по призыву могли служить россияне, имеющее только гражданство России. Иностранцы имели, и до сих пор имеют возможность служить по контракту в российской армии.

При этом ранее российские сенаторы внесли в Государственную думу поправки к законопроекту, которые предусматривают лишение приобретенного гражданства Российской Федерации за сдачу в плен, уклонения от службы и дезертирства.

За день до этого президент РФ Владимир Путин внес свои поправки, которые также предусматривают лишение гражданства РФ за ряд правонарушений. Среди них: дискредитация армии, призывы против территориальной целостности и загадочный пункт, который звучит как "действия, создающие угрозу безопасности РФ".