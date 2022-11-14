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Мир

Путин разрешил иностранным наемникам служить в российской армии по призыву (документ)

российские военные, иностранные наемники, указ путина, указ российского президента, война в украине
Фото: ТАСС | Владимир Путин

Согласно указу, прохождение военной службы по призыву осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, имеющими иностранное гражданство или вид на жительство в РФ.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о службе по призыву в армии РФ российских граждан, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом. Фактически, этот указ позволяет служить в рядах ВС РФ иностранным наемникам. Документ был опубликован на сайте правовой информации.

Указ вносит изменения в Положение о порядке прохождения военной службы в России. В нем обозначено, что теперь разрешено проходить военную службу в рядах ВС РФ в мирное время "гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами".

Текст указа Путина Fullscreen
Текст указа Путина
Текст указа Путина Fullscreen
Текст указа Путина

Согласно указу прохождение военной службы по призыву осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, имеющими иностранное гражданство или вид на жительство в РФ.

Ранее по призыву могли служить россияне, имеющее только гражданство России. Иностранцы имели, и до сих пор имеют возможность служить по контракту в российской армии.

При этом ранее российские сенаторы внесли в Государственную думу поправки к законопроекту, которые предусматривают лишение приобретенного гражданства Российской Федерации за сдачу в плен, уклонения от службы и дезертирства.

За день до этого президент РФ Владимир Путин внес свои поправки, которые также предусматривают лишение гражданства РФ за ряд правонарушений. Среди них: дискредитация армии, призывы против территориальной целостности и загадочный пункт, который звучит как "действия, создающие угрозу безопасности РФ".