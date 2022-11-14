На руках Путіна знову помітили можливі сліди лікування онкології, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, кремлівські ЗМІ опублікували кадри, де намагалися приховати можливі сліди від крапельниці за допомогою накладання водяних знаків. На іншій руці Путіна таких слідів взагалі не було.

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Під час розмови з російським регіональним чиновником на тильній стороні кистей російського президента Володимира Путіна знову помітили невеликі синці, можливо від внутрішньовенної крапельниці. Про це повідомляє The Sun.

Опубліковані та згодом віддалені кадри російськими ЗМІ були зняті під час бесіди за допомогою відеозв'язку з губернатором Алтайського краю Віктором Томенком у підмосковній резиденції президента РФ у Ново-Огарьово.

[ + – ] Путін під час відеоконференції з губернатором Алтайського краю

Британське видання посилається на публікацію журналіста "Київ Пост" Джейсона Смарта, який стверджує, що кремлівські ЗМІ опублікували відео, на якому намагалися свідомо приховати можливі сліди від крапельниці за допомогою накладання водяних знаків, а на іншій руці Путіна таких слідів не було взагалі.

[ + – ] Рука Путіна з можливими слідами від крапельниці

Такі повідомлення з'являються на тлі чуток про те, що російський президент страждає на рак і жахливі болі.

[ + – ] Рука Путіна

Згодом росЗМІ видалили відео, що ще більше підігріло чутки про погане самопочуття президента РФ.

Додають олії у вогонь і повідомлення про те, що Путін може вперше за 10 років скасувати відеозвернення до росіян на тлі нещодавніх невдач російських військ в Україні.

Підготовка до традиційної прямої лінії з президентом досі не розпочалася. Остаточне рішення у Кремлі буде ухвалено з урахуванням ситуації на фронті.

Нагадаємо, що Путін дозволив іноземним громадянам служити у російській армії за призовом. Президентський указ передбачає проходження військової служби на заклик солдатами, матросами, сержантами, старшинами з іноземним громадянством або посвідкою на проживання в Росії.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін надав дружині Кадирова звання матері-героїні "за зміцнення інституту сім'ї". Крім почесного звання, передбачається і грошова премія для Медні Кадировій — 1 млн рублів. У родині Кадирових 14 дітей.