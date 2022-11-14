За укрепление института семьи: Путин присвоил жене Кадырова звание "мать-героиня" (фото)

У Рамзана Кадырова с супругой 14 детей. Теперь вместе с присвоением звания "мать-героиня" Медни Кадырова получит денежную премию в размере 1 млн рублей.

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В России возродили практику времен СССР присваивать звание "мать героиня". Президент РФ Владимир Путин впервые присвоил это звание двум гражданам РФ — жене президента Чечни Медни Кадырова и жительнице Ямало-Ненецкого автономного округа Ольге Дехтяренко. Соответствующий документ опубликован российском официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что звания "мать-героиня" были присвоены за "большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей". При присвоении звания матери выплачивается денежная премия в размере 1 миллиона рублей.

Чтобы претендовать на звание "мать-героиня" женщина должна иметь 10 и более живых детей, при этом десятому ребенку должно исполнится один год.

Что известно о Медни Кадыровой

По официальным данным, первой и единственной женой чеченского лидера является Медни Мусаевна Кадырова. Она родилась 7 сентября 1978 года и с будущем мужем училась в одной школе. Замуж за Рамзана Кадырова девушка вышла в 17-летнем возрасте.

В официальных биографиях Рамзана Кадырова указано, что у него 10 детей: 4 сына и 6 дочерей. Но в июле 2020 года после того, как США ввели санкции против семьи Кадырова, глава Чечни сообщил, что у него помимо старших двух дочерей еще 12 детей. Кроме того у Кадырова есть еще приемные дети — по некоторым данным у него три приемных ребенка, которых взяли из приюта в семью Кадыровых в 2017 году.

[ + – ] Семья Рамзана Кадырова

На всех фотографиях Медни Кадырова она или в платке, или в хиджабе, что говорит о строгом соблюдении религиозных традиций. В 2000-х она занималась предпринимательством и в 2009 основала дом моды Firdaws — бренд специализируется на выпуске национальной одежды. Позже женщина заняла пост вице-президента Фонда имени Ахмата Кадырова. Центр оказывает материальную поддержку нуждающимся, проводит культурно-массовые мероприятия и контролирует объекты недвижимости в республике Чечня.

[ + – ] Медни Кадырова

Напомним, президент Чечни Рамзан Кадыров призвал чеченских мусульман и их детей пойти на "священную войну" против западных стран. В своем видеообращении он сказал, что сам хотел бы умереть на этой войне и не против, чтобы в ней умерли и его дети.