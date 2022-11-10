"Священная война": Кадыров призвал всех мусульман и их детей ставить на колени Европу (видео)

Глава Чечни убежден, что в европейских государствах живут "шайтаны и сатанисты". Он мечтает сам умереть в Джихаде, и не против, чтобы его дети также умерли в "священной войне".

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Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором призвал всех кавказцев и чеченцев, исповедующих ислам, пойти на "священную войну" против европейских государств. При этом откровенно признался, что мечтает сам умереть на этой войне и не против, чтобы в "священной войне" умерли и его дети.

Кадыров пообещал всем мусульманам, которые соберутся в полки против "шайтанов и сатанизма" в европейских государствах, полное материальное обеспечение.

"Вы что сидите, дон, давайте, дон, собирайтесь и создавайте батальоны и полки. Я буду вас снабжать, одевать дон, вооружать дон", — с претензией сказал Кадыров.

Между тем глава Чечни несколько замешкался, когда хотел сказать, за что будут воевать мусульмане с Кавказа и чеченцы, и чьи интересы они должны отстаивать.

"Вы должны воевать, отстаивая интересы… дон, дон, нашего любимого пророка, Коран, государство, суверенитет… Вы кто, если не станете против этих шакалов и шайтанов, сатанизма и фашизма?" — возмутился Кадыров.

По глубокому убеждению Рамзана Ахматовича, каждый отец и каждая мать должны отдавать своих сыновей на войну, чтобы отстаивать интересы как мусульман, так и христиан, их обычаи традиции и религию. Кроме этого, считает Кадыров, их ревность должна быть такой, чтобы даже без оружия заставить европейские страны встать на колени и попросить у России прощения.

"Эй, проснитесь! Будьте мусульманами, будьте мужчинами! Мы просто без оружия должны забирать европейские государства, пока они не встанут на колени и не попросят у России прощения", — обратился с призывом Кадыров.

Напомним, Рамзан Кадыров обвинил Украину в обстрелах территории России и заявил, что государство-агрессор "слабо на них отвечает". Глава Чечни считает что России необходимо действовать максимально агрессивно и поэтому призвал стереть с лица земли украинские города.

В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал чеченцам начать бороться за независимость Ичкерии, пока российские войска не уничтожили город Грозный во второй раз.