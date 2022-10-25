"Уходите пока не поздно": Данилов ответил Кадырову на призыв "стереть" украинские города

Секретарь СНБО посоветовал чеченцам сражаться за независимость Ичкерии и уничтожить РФ, пока российская армия не уничтожила Грозный во второй раз.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил президенту Чеченской республики Рамзану Кадырову на призыв "стереть с земли" украинские города. Чиновник посоветовал чеченцам начать бороться за независимость Ичкерии, пока российские войска не уничтожили город Грозный во второй раз. Об этом Данилов написал в своем Twitter во вторник, 25 октября.

"Пока не поздно, уходите из Украины и сражайтесь за Независимость Ичкерии – это лучшая гарантия, чтобы россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный)", — написал Данилов.

Секретарь СНБО предупредил, что если не уничтожить государственность РФ, российские войска снова вернутся на территорию Чечни и в очередной раз будут "убивать чеченских женщин и детей".

"Вы ведь не забыли…" — резюмировал Данилов.

Напомним, в ночном аудиосообщении в своем телеграм-канале чеченский лидер Рамзан Кадыров обвинил Украину в обстрелах территории России и заявил, что государство-агрессор "слабо на них отвечает". Политик призвал "стереть" украинские города, так как, по его словам, война перенеслась на территорию России.

В сентябре глава Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев сообщил, что на стороне Украины воюют пять чеченских батальонов.