"Ідіть, поки не пізно": Данілов відповів Кадирову на заклик "стерти" українські міста

Секретар РНБО порадив чеченцям боротися за незалежність Ічкерії та знищити РФ, доки російська армія не знищила Грозного вдруге.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів президенту Чеченської республіки Рамзану Кадирову на заклик "стерти з землі" українські міста. Чиновник порадив чеченцям почати боротися за незалежність Ічкерії, допоки російські війська не знищили місто Грозний вдруге. Про це Данілов написав у своєму Twitter у вівторок, 25 жовтня.

"Поки не пізно, йдіть з України і боріться за Незалежність Ічкерії — це найкраща гарантія, щоб Росія вдруге не стерла з землі місто Джохар (Грозний)", — написав Данілов.

Секретар РНБО попередив, що якщо не знищити державність РФ, російські війська знову повернуться на територію Чечні і вкотре "вбиватимуть чеченських жінок та дітей".

"Ви ж не забули ..." — резюмував Данілов.

Нагадаємо, у нічному аудіоповідомленні у своєму телеграм-каналі чеченський лідер Рамзан Кадиров звинуватив Україну в обстрілах території Росії та заявив, що держава-агресор "слабко на них відповідає". Політик закликав "стерти" українські міста, оскільки, за його словами, війна перенеслася на територію Росії.

У вересні глава Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв повідомив, що на боці України воюють п'ять чеченських батальйонів.