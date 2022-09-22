За Україну воює 5 чеченських батальйонів, – голова Ічкерії у вигнанні Ахмед Закаєв (відео)

За словами Ахмеда Закаєва, чеченський народ ухвалив рішення не провокувати конфлікт на Кавказі, а зосередитись на участі у війні проти РФ в Україні.

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Глава Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв заявив, що на боці України воює 5 батальйонів. Про це він повідомив у коментарі телеканалу "Київ".

В Україні завершилося завершення п'ятого чеченського батальйону для боротьби із російською армією. Ахмед Закаєв приїжджав у Запорізьку та Херсонську області на кілька днів. Наразі воює у складі ЗСУ три батальйони, ще один перебуває в Іноземному легіоні.

За словами Закаєва, чеченці не відкривають другий фронт через побоювання повторення геноциду, як це було під час чеченських воєн. Тому мета народу — формування батальйонів для війни з РФ на боці ЗСУ та ухилення представників чеченського народу від мобілізації для війни на боці російських окупантів.

[ + – ] Чеченський боєць на тлі трофейного Т-80БВ

Чеченські батальйони в українській армії:

Батальйон імені Шейха Мансура — заснований у 2014 році.

Батальйон імені Джохара Дудаєва — заснований у 2014 році.

Батальйон імені Номана Челебіджихана — заснований у 2016 році.

Батальйон спецпризначення при ГУР Міноборони у складі Іноземного легіону — заснований у липні 2022 року

новосформований батальйон, формування якого завершилося нещодавно

Чеченська Республіка Ічкерія — це самопроголошене державне формування, яке оголосило про свою незалежність після розвалу СРСР. Росія проводила дві війни, щоб повернути під свій контроль Чечню. Держструктури діяли у підпіллі до 2007 року. А 2007 року Дока Умаров оголосив "Імарат Кавказ". Частина чиновників не погодилася з рішенням і вирішила продовжити свою діяльність закордоном. Різниця між ЧРІ та "Імаратом Кавказ" у тому, що останні виступають за незалежність на основі національної та релігійної ідей. ЧРІ виступає за незалежність на основі національної ідеї.

Нагадаємо, на допомогу Україні зголосилися тисячі добровольців із іноземних країн для війни проти РФ. Вони увійшли до "Іноземного легіону".

Також повідомлялося, що під Харковом загинув британський медик-добровольець із Іноземного легіону.