За Украину воюет 5 чеченских батальонов, – глава Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев (видео)

По словам Ахмеда Закаева, чеченский народ принял решение не провоцировать конфликт на Кавказе, а сосредоточиться на участие в войне против РФ в Украине.

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Глава Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев заявил, что на стороне Украины воюет 5 батальонов. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу "Киев".

В Украине завершилось завершение пятого чеченского батальона для борьбы с российской армией. Ахмед Закаев приезжал в Запорожскую и Херсонскую области на несколько дней. Сейчас воюет в составе ВСУ три батальона, еще один находится в Иностранном легионе.

По словам Закаева, чеченцы не открывают второй фронт из-за опасений повторения геноцида как это было в ходе чеченских войн. Поэтому цель народа — формирование батальонов для войны с РФ на стороне ВСУ и уклонение представителей чеченского народа от мобилизации для войны на стороне российских оккупантов.

[ + – ] Чеченский боец на фоне трофейного Т-80БВ

Чеченские батальоны в украинской армии:

Батальон имени Шейха Мансура — основан в 2014 году

Батальон имени Джохара Дудаева — основан в 2014 году

Батальон имени Номана Челебиджихана — основан в 2016 году

Батальон спецназначения при ГУР Минобороны в составе Иностранного легиона — основан в июле 2022 года

новосформированной батальон, формирование которого завершилось недавно

Чеченская Республика Ичкерия — это самопровозглашенное государственное формирование, которые объявило о своей независимости после развала СССР. РФ проводила две войны, чтобы вернуть под свой контроль Чечню. Госструктуры действовали в подполье до 2007 года. А в 2007 году Дока Умаров объявил "Имарат Кавказ". Часть чиновников не согласились с решением и решили продолжить свою деятельность заграницей. Разница между ЧРИ и "Имаратом Кавказ" в том, что последние выступают за независимость на основе национальной и религиозной идеях. ЧРИ выступает за независимость на основе национальной идеи.

Напомним, на помощь Украине вызвались тысячи добровольцев из иностранных стран для войны против РФ. Они вошли в "Иностранный легион".

Также сообщалось, что под Харьковом погиб британский медик-доброволец из Иностранного легиона.