"Священна війна": Кадиров закликав усіх мусульман та їхніх дітей ставити Європу на коліна (відео)

Глава Чечні переконаний, що у європейських державах живуть "шайтани і сатаністи". Він мріє сам померти у Джихаді, і не проти, щоб його діти також померли у "священній війні".

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Президент Чеченської республіки Рамзан Кадиров записав відеозвернення, в якому закликав усіх кавказців та чеченців, які сповідують іслам, піти на "священну війну" проти європейських держав. Водночас відверто зізнався, що мріє сам померти на цій війні й не проти, щоб у священній війні померли і його діти.

Кадиров пообіцяв усім мусульманам, які зберуться в полки проти "шайтанів та сатанізму" у європейських державах, повне матеріальне забезпечення.

"Ви що сидите, дон, давайте, дон, збирайтеся і створюйте батальйони й полки. Я вас постачатиму, одягатиму дон, озброюватиму дон", — з претензією сказав Кадиров.

Водночас голова Чечні дещо забарився, коли хотів сказати, за що воюватимуть мусульмани з Кавказу та чеченці, і чиї інтереси вони мають відстоювати.

"Ви повинні воювати, обстоюючи інтереси… дон, дон, нашого улюбленого пророка, Корану, держави, суверенітет… Ви хто, якщо не станете проти цих шакалів та шайтанів, сатанізму та фашизму?" — обурився Кадиров.

На глибоке переконання Рамзана Ахматовича, кожен батько та кожна мати повинні віддавати своїх синів на війну, щоб відстоювати інтереси як мусульман, так і християн, їхні звичаї традиції та релігію. Крім цього, вважає Кадиров, їхні ревнощі мають бути такими, щоб навіть без зброї змусити європейські країни стати на коліна і попросити у Росії вибачення.

"Гей, прокиньтеся! Будьте мусульманами, будьте чоловіками! Ми просто без зброї повинні забирати європейські держави, поки вони не стануть на коліна і не попросять у Росії вибачення", — звернувся із закликом Кадиров.

Рамзан Кадиров звинуватив Україну в обстрілах території Росії й заявив, що держава-агресор "слабко на них відповідає". Глава Чечні вважає, що Росії необхідно діяти максимально агресивно і тому закликав стерти з лиця землі українські міста.

У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов порадив чеченцям почати боротися за незалежність Ічкерії, допоки російські війська не знищили місто Грозний вдруге.