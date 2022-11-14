За зміцнення інституту сім'ї: Путін надав дружині Кадирова звання "мати-героїня" (фото)

У Рамзана Кадирова з дружиною 14 дітей. Тепер разом із присвоєнням звання "мати-героїня" Медні Кадирова отримає грошову премію в розмірі 1 млн рублів.

Related video

У Росії відродили практику часів СРСР присвоювати звання "мати-героїня". Президент РФ Володимир Путін уперше присвоїв це звання двом громадянкам РФ — дружині президента Чечні Медні Кадировій і мешканці Ямало-Ненецького автономного округу Ользі Дехтяренко. Відповідний документ опубліковано на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації.

У документі зазначено, що звання "мати-героїня" присвоїли за "великі заслуги у зміцненні інституту сім'ї та вихованні дітей". Із присвоєнням звання матері виплачують грошову премію у вигляді 1 мільйона рублів.

Щоб претендувати на звання "мати-героїня", жінка повинна мати 10 і більше живих дітей, водночас десятій дитині має виповнитися один рік.

Що відомо про Медні Кадирову

За офіційними даними, першою та єдиною дружиною чеченського лідера є Медні Мусаївна Кадирова. Вона народилася 7 вересня 1978 року та з майбутнім чоловіком навчалася в одній школі. Заміж за Рамзана Кадирова дівчина вийшла в 17-річному віці.

В офіційних біографіях Рамзана Кадирова зазначено, що в нього 10 дітей: 4 сини та 6 дочок. Але в липні 2020 року після того, як США ввели санкції проти родини Кадирова, голова Чечні повідомив, що в нього, крім старших двох дочок, ще 12 дітей. Крім того, у Кадирова є ще прийомні діти — за деякими даними, у нього три прийомні дитини, яких взяли з притулку в родину Кадирових у 2017 році.

[ + – ] Родина Рамзана Кадирова

На всіх фотографіях Медні Кадирова або в хустці, або в хіджабі, що говорить про суворе дотримання релігійних традицій. У 2000-х вона займалася підприємництвом і у 2009 заснувала будинок моди Firdaws — бренд спеціалізується на випуску національного одягу. Пізніше жінка обійняла посаду віцепрезидентки Фонду імені Ахмата Кадирова. Центр надає матеріальну підтримку нужденним, проводить культурно-масові заходи й контролює об'єкти нерухомості в республіці Чечня.

[ + – ] Медні Кадирова

Нагадаємо, президент Чечні Рамзан Кадиров закликав чеченських мусульман і їхніх дітей піти на "священну війну" проти західних країн. У своєму відеозверненні він сказав, що сам хотів би померти на цій війні та не проти того, щоб у ній померли і його діти.