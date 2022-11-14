Вперше за 10 років: Путін може відмовитися від пресконференції на тлі провалу в Херсоні, — РБК

Підготовка до традиційного спілкування президента РФ із пресою досі не розпочалася, Кремль ухвалить остаточне рішення з урахуванням ситуації на фронті.

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Цього року президент РФ Володимир Путін може відмовитись від проведення щорічної великої пресконференції. Підготовку до заходу, яка з 2012 року проходила у грудні, досі не розпочато. Про це повідомляє видання РБК з посиланням на два знайомі з обговоренням питання джерела.

"Підготовка до заходу зараз ще не ведеться. Одне з джерел каже, що для ухвалення остаточного рішення враховуватиметься, зокрема, ситуація в зоні спеціальної військової операції (війни в Україні — ред.)", — йдеться у публікації.

У контексті невизначеності щодо пресконференції Путіна російське видання зазначило, що 9 листопада військове командування РФ ухвалило рішення про відведення військ з Херсона.

Також журналісти зазначили, що цього року поки що не проходила і традиційна "пряма лінія" з лідером Кремля, а прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков неодноразово повідомляв про перенесення термінів проведення заходу. У серпні спікер Путіна припустив, що "пряму лінію" можуть поєднати з великою пресконференцією, як це сталося під час пандемії коронавірусу у 2020 році.

Якщо пресконференцію перенесуть на 2023 рік, це вже буде другий випадок в історії, коли Путін відмовиться від великого спілкування зі ЗМІ цього року — вперше це сталося у 2005 році. Сама традиція проводити пресконференції розпочалася у 2001 році. Також відомо, що Путін не проводив пресконференції у 2009-2011 роках, оскільки тоді обіймав посаду прем'єр-міністра.

Нагадаємо, що президент РФ майже в останній момент відмовився від поїздки на Балі, де 15 листопада розпочнеться саміт G20 — не приєднається до зустрічі Путін і в режимі онлайн. Російську делегацію представить глава МЗС Сергій Лавров.

Раніше співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт заявив, що серія військових поразок, зокрема втрата Херсона, може призвести до того, що російського президента Володимира Путіна усунуть від влади у Кремлі.