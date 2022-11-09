Путін не поїде на саміт "Великої двадцятки", — Bloomberg

За інформацією журналістів, главу Кремля на зустрічі G-20 в Індонезії замінить російський дипломат Сергій Лавров. Кремль прагне захистити президента від потенційних конфронтацій, зокрема з Джо Байденом, який називає Путіна воєнним злочинцем.

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Володимир Путін не візьме участі у саміті "Великої двадцятки", який відбудеться наступного тижня 17-16 листопада в Індонезії на острові Балі. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на компетентні джерела.

Кремль прагне захистити свого президента від потенційного напруження на високому рівні, пов'язаному з вторгненням російських військ в Україну.

Рішення було ухвалено, щоб уникнути потенційної конфронтації з іншими світовими лідерами, зокрема з президентом США Джо Байденом, який назвав Путіна воєнним злочинцем. Інші європейські лідери могли б ігнорувати Путіна під час саміту.

Замість Путіна Росію на саміті представлятиме глава МЗС Сергій Лавров.

У березні Байден заявив, що Росію слід забрати з G-20 за повномасштабне введення військ на територію України, яке викликало найбільший воєнний конфлікт у Європі з часів Другої світової, а також побоювання можливого застосування ядерної зброї.

Індонезійський президент Джоко Відодо відмовився відкликати запрошення, направлене Путіну, через те, що керівна на саміті G-20 Індонезія дотримується політики нейтралітету. Як відповідь на пропозицію Байдена, президент Індонезії вирішив у статусі гостя запросити на саміт "Двадцятки" лідера України Володимира Зеленського.

Зеленський говорив з Відодо телефоном, а в інтерв'ю журналістам заявив, що не братиме участі у саміті, якщо туди запросять Путіна.

Нагадаємо, що Суровікін розповів, куди буде перекинуто російські війська після відведення з Херсона. За словами командувача окупаційних військ, рішення піти з правого берега Дніпра в Херсонській області далося непросто, але дозволить забезпечити боєздатність угруповань військ.

Раніше Фокус повідомляв, що "окупанти тікають", а перед відступом із Херсона було зруйновано абсолютно всі мости. Херсонський депутат Сергій Хлань заявив, що зараз йде потужний наступ наших сил.