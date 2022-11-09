"Оккупанты бегут": перед отступлением из Херсона ВС РФ разрушили все мосты

По словам херсонского депутата Сергея Хланя, сейчас идет мощное продвижение наших сил и освобождение пока что правобережья Херсонщины. А войска РФ проводят чистки на новых позициях среди населения, что люди не выдали расположение войск.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился об отводе российских войск из Херсона. Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу был согласен с мнением, изложенным в докладе командующего оккупационной группировкой ВС РФ в Украине Сергея Суровикина, о том, что "целесообразнее" организовать оборону позиций ВС РФ по рубежу Днепра.

По словам Суровикина, Херсон и прилегающие населенные пункты не могут должным образом снабжаться и функционировать. По этой причине российское военное руководство решило отвести войска с правого берега Днепра и оставить город Херсон.

Более того, со слов Суровикина, из Херсона и прилегающих населенных пунктов вывезены 115 тысяч граждан.

По словам Шойгу, теперь российские войска сосредоточатся на левом берегу Днепра, а Суровикин повторил версию о том, что ВСУ планируют разрушить плотину Каховской ГЭС, которая широко распространяется российской стороной. Украина же в этом обвиняют РФ.

Взрывы мостов

Заявлениям об отступлении российских войск предшествовали сообщения о том, что ВС взорвали мосты в Херсонской области к западу от реки Днепр. Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань на недавнем брифинге Министерства обороны Украины.

Чиновник рассказал, что, судя по всему, россияне проводят тактическое отступление из некоторых сел, расположенных на передовой линии, с тем чтобы замедлить наступление ВСУ.

Взорваны Дарьевский и Тягинский мосты, также взорван мост через канал на выезде из Снигиревки в направлении Херсона. Более того, взорван мост в Новокаирах и Миловом.

"То есть оккупанты подрывают сейчас абсолютно все мосты", — подвел итог чиновник.

Хлань подчеркнул, что пока еще нельзя с уверенностью сказать, что россияне оставляют захваченные населенные пункты. Но все же, по его словам российских войск уже нет в ряде населенных пунктов Херсонской области.

Недавно деоккупированные населенные пункты Херсонской области:

Качкаровка;

Миловое;

Новокаиры;

Березинское;

Суханово;

Красный Яр;

Пятихатки;

Садок.

"Мы должны признать ,что оккупанты бегут, отходят", — сказал Хлань, добавив, что суть их недавней активности в Наднепрянском, Козацком (на подступах к Каховской ГЭС) и Херсоне сводилась к тому, чтобы выполнить основную задачу — обеспечить безопасный отвод сил.

[ + – ] Херсонский депутат рассказал о взрывах мостов

"Можно сказать, что деоккупация Херсонской области уже активно… началась она уже давно, но сейчас мы видим еще одно мощное продвижение наших сил и освобождение родной Херсонщины, пока что правобережья", — отметил депутат.

Чистки среди населения в Казацком

Депутат подтвердил поступившие накануне сообщения о том, что в селе Казацкое оккупанты усилили свои фортификационные сооружения, привезли технику и личный состав.

"Теперь предпринимают меры, чтобы местные не выдали расположение российских войск. Поэтому сообщения об усилении фильтрации направлены именно на это", — сказал он.

"Триколорные тряпки" унесло в сторону корабля

Также он отметил, что вновь в Херсоне исчезли российские триколоры, которые висели на зданиях морского колледжа и морской академии и дома профсоюзов.

"Мы наблюдаем последовательное движение триколорных тряпок в направлении русского военного корабля уже и в городе Херсоне. Пока что она реет над мэрией херсонской, но думаю, скоро исчезнет. И вообще, думаю, что сам Херсон скоро будет деоккупирован", — пояснил Хлань.

Херсон четвертые сутки без света и связи

Депутат подтвердил, что областной центр уже четвертые сутки остается без света и связи. Но благодаря интернет-провайдерам местные жители могут получить сигнал и с помощью дизельных генераторов выйти на связь.

"Раз в день мы выходим на связь с нашими людьми в Херсоне", — сказал Хлань.

Вместе с тем, сейчас большая проблема для жителей зарядить телефоны, электричество время от времени появляется, но по большей части — без электричества. Это чревато тем, что продукты на базах могут испортиться.

Цены выросли вдвое

"На сегодня Херсон находится на грани гуманитарного кризиса. Единственное, что позволяет выживать — это взаимодействие местных жителей, фермеров, малого бизнеса. Но нужно признать, что цены выросли в два раза <…> Правобережье перешло на самообеспечение — люди помогают друг другу", — сказал Хлань.

Левобережье

"С сегодняшнего дня наблюдается тотальная паника, в т.ч. и среди оккупантов. Сейчас уже вопрос так называемой эвакуации не обсуждается", — пояснил депутат.

Понтонная переправа у Антоновского моста все еще работает

"Переправа есть, она там двигается, были сообщения, что было попадание по баржевой переправе, но по ней нет информации. Но понтонная работает. Оккупанты разрушают плавсредства преимущественно на промышленных базах, на судозаводе. Все имевшиеся плавсредства оккупанты протопили, чтобы после отхода из Херсона мы не могли использовать их для передвижения по Днепру", — сказал Хлань.

Отступление ВС РФ на левый берег подтверждают тг-каналы

Публикации в российских тг-каналах подтверждают слова херсонского депутата о разрушенных мостах.

Утверждается, что разрушение мостов на херсонском фронте начало замедлять наступление ВСУ. На такие сообщения ссылаются западные СМИ.

По утверждениям российских "военкоров", отступление из-под Херсона — не военное, а политическое решение РФ.

Подразделения ВС РФ переправляются на левый берег Днепра, оставляя захваченные позиции на правобережной стороне Николаевской и Херсонской областей.

Ранее Фокус сообщал, что военный исследователь рассказал, почему ракеты ATACMS столь важны для Украины. Если бы у ВСУ были эти ракеты, уже бы наносились удары по военных базам и складам боеприпасов в оккупированном Крыму.

Напомним, что оккупанты вывезли оборудование с коньячного завода "Таврия". Городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко заявил, что ВС РФ могли похитить автоматические линии розлива. А наибольшую ценность представляет спирт для уникального коллекционного коньяка.