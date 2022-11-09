"Окупанти тікають": перед відступом із Херсона ЗС РФ зруйнували всі мости

За словами херсонського депутата Сергія Хланя, зараз йде потужне просування наших сил та звільнення поки що правобережжя Херсонщини. А війська РФ проводять чистки на нових позиціях серед населення, щоб люди не видали розташування військ.

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Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу розпорядився про відведення російських військ із Херсона. Про це повідомляє ТАРС.

Шойгу був згоден з думкою, викладеною у доповіді командувача окупаційного угрупування ЗС РФ в Україні Сергія Суровікіна, про те, що "доцільніше" організувати оборону позицій ЗС РФ за кордоном Дніпра.

За словами Суровікіна, Херсон та прилеглі населені пункти не можуть належним чином забезпечуватись та функціонувати. З цієї причини російське військове керівництво вирішило відвести війська з правого берега Дніпра та залишити місто Херсон.

Щобільше, за словами Суровікіна, з Херсона та прилеглих населених пунктів вивезено 115 тисяч громадян.

За словами Шойгу, тепер російські війська зосередяться на лівому березі Дніпра, а Суровікін повторив версію про те, що ЗСУ планують зруйнувати греблю Каховської ГЕС, яка широко розповсюджується російською стороною. А Україна в цьому звинувачують РФ.

Вибухи мостів

Заявам про відступ російських військ передували повідомлення про те, що ЗС підірвали мости в Херсонській області на захід від річки Дніпро. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань сьогодні на нещодавньому брифінгу Міністерства оборони України.

Чиновник розповів, що, зважаючи на все, росіяни проводять тактичний відступ з деяких сіл, розташованих на передовій лінії, щоб уповільнити наступ ЗСУ.

Висаджено в повітря Дар'ївський і Тягинський мости, також підірвано міст через канал на виїзді зі Снігурівки в напрямку Херсона. Щобільше, підірвано міст у Новокаїрах та Міловому.

"Тобто окупанти підривають зараз абсолютно всі мости", — підсумував чиновник.

Хлань наголосив, що поки що не можна з упевненістю сказати, що росіяни залишають захоплені населені пункти. Та все ж, за його словами, російських військ уже немає в низці населених пунктів Херсонської області.

Нещодавно деокуповані населені пункти Херсонської області:

Качкарівка;

Милове;

Новокаїри;

Березинське;

Суханове;

Червоний Яр;

П'ятихатки;

Садок.

"Ми повинні визнати, що окупанти тікають, відходять", — сказав Хлань, додавши, що суть їхньої нещодавньої активності в Надніпрянському, Козацькому (на підступах до Каховської ГЕС) та Херсоні зводилася до того, щоб виконати основне завдання — забезпечити безпечне відведення сил.

[ + – ] Херсонський депутат розповів про вибухи мостів

"Можна сказати, що деокупація Херсонської області вже активно... почалася вона вже давно, але зараз ми бачимо ще один потужний прохід наших сил та звільнення рідної Херсонщини, поки що правобережжя", — зазначив депутат.

Чистки серед населення у Козацькому

Депутат підтвердив повідомлення, що надійшли напередодні про те, що в селі Козацьке окупанти підсилили свої фортифікаційні споруди, привезли техніку та особовий склад.

"Тепер вживають заходів, щоб місцеві не видали розташування російських військ. Тому повідомлення про посилення фільтрації направлені саме на це", — сказав він.

"Триколорні ганчірки" віднесло у бік корабля

Також він зазначив, що знову в Херсоні зникли російські триколори, які висіли на будівлях морського коледжу та морської академії та будинки профспілок.

"Ми спостерігаємо послідовний рух триколорних ганчірок у напрямку російського військового корабля вже і в місті Херсоні. Поки що вона майорить над мерією херсонською, але думаю, скоро зникне. І взагалі, думаю, що сам Херсон скоро буде деокуповано", — пояснив Хлань.

Херсон четверта доба без світла та зв'язку

Депутат підтвердив, що обласний центр вже четверту добу залишається без світла та зв'язку. Але завдяки інтернет-провайдерам місцеві жителі можуть отримати сигнал та за допомогою дизельних генераторів вийти на зв'язок.

"Раз на день ми виходимо на зв'язок із нашими людьми у Херсоні", — сказав Хлань.

Водночас зараз велика проблема для мешканців зарядити телефони, електрика час від часу з'являється, але здебільшого — без електрики. Це може призвести до того, що продукти на базах можуть зіпсуватися.

Ціни зросли вдвічі

"На сьогодні Херсон перебуває на межі гуманітарної кризи. Єдине, що дозволяє виживати — це взаємодія місцевих мешканців, фермерів, малого бізнесу. Але треба визнати, що ціни зросли вдвічі <…> Правобережжя перейшло на самозабезпечення — люди допомагають один одному", — Сказав Хлань.

Лівобережжя

"Відсьогодні спостерігається тотальна паніка, зокрема й серед окупантів. Наразі вже питання так званої евакуації не обговорюється", — пояснив депутат.

Понтонна переправа біля Антонівського мосту все ще працює

"Переправа є, вона там рухається, були повідомлення, що було попадання по баржовій переправі, але по ній немає інформації. Але понтонна працює. Окупанти руйнують плавзасоби переважно на промислових базах, на суднозаводі. Всі плавзасоби, що були, окупанти протопили, щоб після відходу з Херсона ми не могли використовувати їх для пересування Дніпром", — сказав Хлань.

Відступ ЗС РФ на лівий берег підтверджують телеграм-канали

Публікації в російських телеграм-каналах підтверджують слова херсонського депутата про зруйновані мости.

Стверджується, що руйнація мостів на херсонському фронті почала уповільнювати наступ ЗСУ. Такі повідомлення посилаються західні ЗМІ.

За твердженнями російських "військкорів", відступ з-під Херсона — не військове, а політичне рішення РФ.

Підрозділи ЗС РФ переправляються на лівий берег Дніпра, залишаючи захоплені позиції на правобережній стороні Миколаївської та Херсонської областей.

Раніше Фокус повідомляв, що військовий дослідник розповів, чому ракети ATACMS такі важливі для України. Якби у ЗСУ були ці ракети, вже б завдавалися удари по військових базах і складах боєприпасів в окупованому Криму.

Нагадаємо, що окупанти вивезли обладнання з коньячного заводу "Таврія". Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко заявив, що ЗС РФ могли викрасти автоматичні лінії розливу. А найбільшою цінністю є спирт для унікального колекційного коньяку.