Путин не поедет на саммит "Большой двадцатки", — Bloomberg

По информации журналистов, главу Кремля на встрече G-20 в Индонезии заменит российский дипломат Сергей Лавров. Кремль стремится защитить президента от потенциальных конфронтаций, в частности, с Джо Байденом, который называет Путина военным преступником.

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Владимир Путин не примет участия в саммите "Большой двадцатки", который на состоится на следующей неделе 17-16 ноября в Индонезии на острове Бали. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компетентные источники.

Кремль стремится защитить своего президента от потенциальной напряженности на высоком уровне, связанном со вторжением российских войск в Украину.

Решение было принято, дабы избежать потенциальной конфронтации с другими мировыми лидерами, в частности, с президентом США Джо Байденом, который назвал Путина военным преступником. Другие европейские лидеры могли бы игнорировать Путина во время саммита.

Вместо Путина Россию на саммите будет представлять глава МИДа Сергей Лавров.

В марте Байден заявил, что Россию следует исключить из G-20 за полномасштабный ввод войск на территорию Украины, который вызвал крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой, а также опасения возможного применения ядерного оружия.

Индонезийский президент Джоко Видодо отказался отозвать приглашение, направлено Путину, в силу того, что председательствующая на саммите G-20 Индонезия придерживается политики нейтралитета. В качестве ответа на предложение Байдена, президент Индонезии решил в статусе гостя пригласить на саммит "Двадцатки" лидера Украины Владимира Зеленского.

Зеленский говорил с Видодо по телефону, а в интервью журналистам заявил, что не будет участвовать в саммите, если на туда пригласят Путина.

Напомним, что Суровикин рассказал, куда будут переброшены российские войска после отвода из Херсона. По словам командующего оккупационными войсками, решение уйти с правого берега Днепра в Херсонской области далось непросто, но позволит обеспечить боеспособность группировок войск.

Ранее Фокус сообщал, что "оккупанты бегут", а перед отступлением из Херсона были разрушены абсолютно все мосты. Херсонский депутат Сергей Хлань заявил, что сейчас идет мощное продвижение наших сил.