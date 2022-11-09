"Задействуют для наступления": Суровикин рассказал, куда бросят ВС РФ после выхода из Херсона

Командующий оккупационными войсками заявил, что решение покинуть правый берег Днепра Херсонской области "непростое, но сохранит жизни наших военных и боеспособность группировки войск".

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Командующий российскими войсками на войне в Украине Сергей Суровикин заявил, что после отвода ВС РФ из Херсона и всего правого берега Днепра Херсонской области подразделения оккупантов будут переброшены на другие направления. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

Он утверждает, что освободившиеся подразделения российских войск будут задействованы для наступления на других направлениях. Однако не уточнил на каких.

"Освободившиеся после отхода с правого берега Днепра силы будут задействованы для наступательных операций на других направлениях", — заявил командующий оккупантами.

Суровикин добавил, что решение покинуть правый берег Днепра Херсонской области "непростое, но сохранит жизни наших военных и боеспособность группировки войск".

Напомним, вечером 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклад Суровикина с предложением покинуть правый берег Херсонской области. Он согласился с его словами и отдал приказ об отводе российских войск из этого района.

Перед этим в Херсоне начали исчезать российские флаги. А депутат херсонского городского совета Сергей Хлань рассказал, что оккупанты подрывают все мосты на правом берегу Днепра, чтобы притормозить давление со стороны ВСУ. Он также отмечал, что ВС РФ готовятся отойти на левый берег.