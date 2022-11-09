Со зданий в Херсоне исчезли флаги РФ, а в Снигуревке и Дарьевке подорваны мосты (фото)

В социальных сетях пишут, что предварительно, мост в оккупированной Дарьевке Херсонской области подорвали российские военные.

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В оккупированном Херсоне исчезает символика и флаги России, которые ВС РФ вешали на зданиях города. Об этом пишут российские военные корреспонденты в социальных сетях.

Сообщается, что на здании морского колледжа и Дома Профсоюзов уже нет российского триколора. В морской академии Херсона флаг России тоже исчез, но на здании городского совета до сих пор висит.

Кроме того, российский флаг пропал с места, где оккупанты обустроили "аллею славы". До захвата города российскими военными там был мемориал памяти Небесной сотни.

Тем временем российский военный Telegram-канал War Gonzo сообщает, что при выезде из оккупированной Снигиревки Николаевской области в сторону Херсона взорваны мосты.

Также известно о подрыве моста через реку Ингулец в оккупированной Дарьевке Херсонской области. В социальных сетях пишут, что предварительно, его подорвали российские военные.

Напомним, 3 ноября сообщалось, что со здания оккупационной администрации в Херсоне исчез российский флаг. Кроме того, с площади Свободы, где расположено здание ОГА, россияне также убрали свои блокпосты.

Однако спикер ОК "Юг" Наталия Гуменюк тогда заявила, что ВС РФ могут готовить провокации. По ее словам, ВС РФ хотят заманить украинских военных в Херсон и создать сюжет для пропагандистов, в котором якобы ВСУ стреляют по мирным жителям.

7 ноября стало известно, что оккупанты в Херсоне отключили российские телеканалы. Также в городе стало доступно украинское радио "Суспільне".