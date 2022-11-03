Со здания оккупационной администрации в Херсоне исчез российский флаг, — ОВА (фото, видео)

С площади Свободы, где расположено здание ОГА, россияне также убрали свои блокпосты.

Related video

Со здания Херсонской областной госадминистрации исчез флаг Российской Федерации. Об этом в своем в своем Telegram-канале сообщил замглавы областной военной администрации Юрий Соболевский.

По его словам, фото здания Херсонской ОГА была сделано в четверг, 4 ноября.

"Таинственное исчезновение сами понимаете чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", — прокомментировал Соболевский исчезновение российского флага со здания ОВА, в котором захватчики обустроили свою нелегитимную администрацию.

[ + – ] Со здания Херсонской ОГА исчез российский флаг

Издание "Херсон плюс", в свою очередь, сообщает, что на площади Свободы, где расположено здание ОВА, исчезли российские блокпосты. По словам журналистов, захватчики при отъезде из города оставили даже топливо в своих гаражах.

"Флаг оккупантов сняли с крыши Херсонской ОГА. На площади Свободы пропали блокпосты. Военные убегали и оставили в гаражах даже топливо", — говорится в сообщении издания.

[ + – ] В центре Херсона исчезли российские блокпосты

Отметим, что в конце октября военная разведка Минобороны Украины спрогнозировала сроки возможного освобождения Херсона. По прогнозам начальника ГУР Кирилла Буданова, украинские военнослужащие могут деоккупировать областной центр до конца ноября.

Также сообщалось, что ВС РФ создают иллюзию отступления из Херсона и перебрасывают в областной центр мобилизованных граждан.

В своем материале Фокус более детально рассказывал, что происходит в оккупированном Херсоне и как россияне, осуществляя "эвакуацию", вывозят из города памятники, батареи, заводы.