З будівлі окупаційної адміністрації в Херсоні зник російський прапор — ОВА (фото, відео)

З площі Свободи, де розташована будівля ОДА, росіяни також прибрали свої блокпости.

Related video

З будівлі Херсонської обласної державної адміністрації зник прапор Російської Федерації. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Юрій Соболевський.

За його словами, фото будівлі Херсонської ОДА було зроблено у четвер, 4 листопада.

"Таємниче зникнення самі розумієте чого... Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки", — прокоментував Соболевський зникнення російського прапора з будівлі ОВА, в якій загарбники облаштували свою нелегітимну адміністрацію.

[ + – ] З будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор

Видання "Херсон плюс", зі свого боку, повідомляє, що на площі Свободи, де розташована будівля ОВА, зникли російські блокпости. За словами журналістів, загарбники під час від'їзду з міста залишили навіть паливо у своїх гаражах.

"Прапор окупантів зняли з даху Херсонської ОДА. На площі Свободи зникли блокпости. Військові тікали та залишили в гаражах навіть паливо", — йдеться у повідомленні видання.

[ + – ] У центрі Херсона зникли російські блокпости

Зазначимо, що наприкінці жовтня військова розвідка Міноборони України спрогнозувала терміни можливого визволення Херсона. За прогнозами начальника ГУР Кирила Буданова, українські військовослужбовці можуть деокупувати обласний центр до кінця листопада.

Також повідомлялося, що ЗС РФ створюють ілюзію відступу з Херсона та перекидають в обласний центр мобілізованих громадян.

У своєму матеріалі Фокус детальніше розповідав, що відбувається в окупованому Херсоні та як росіяни, здійснюючи "евакуацію", вивозять із міста пам'ятники, батареї, заводи.