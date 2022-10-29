"До конца следующего месяца": Буданов рассказал, когда ВСУ освободят Херсон

Сейчас в городе сосредоточены наиболее подготовленные и боеспособные подразделения ВС РФ. Освобождение Херсона без боя не произойдет, но ВСУ пытаются смягчить грядущую битву на столько, насколько это возможно.

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Вооруженные силы Украины, скорее всего, смогут завершить операцию по освобождению оккупированного Херсона до конца ноября. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The Drive.

По его словам, в областном центре сейчас сосредоточены наиболее подготовленные и боеспособные подразделения российских войск. Они составляют костяк группировки, их также усиливают за счет мобилизованного личного состава.

"Большая их доля приходится на воздушно-десантные войска РФ, российские силы специальных операций и морскую пехоту, то есть наиболее боеспособные подразделения, которые есть у России", — сказал он.

Сколько ВС РФ сосредоточено на Херсонском направлении?

Кирилл Буданов рассказал, что количество военных в российских подразделениях, которые могут нести опасность для ВСУ, составляет около 40 тысяч.

"Это войска в Херсоне, а также просто в районах западного берега реки Днепр, а также войска, которые поддерживают действия западного берега, но размещены на восточном берегу", — отметил глава ГУР.

Он также добавил, что освобождение города без боя не произойдет, но украинская армия пытается смягчить грядущую битву на столько, насколько это возможно.

Какая стратегия у ВСУ?

Сейчас украинские военные пытаются окружить Херсон, однако российские войска противостоят этому. Оккупанты пытаются помешать продвижению ВСУ вперед, а бои идут каждый день.

Подорвут ли ВС РФ плотину Каховской ГЭС?

По информации ГУР, если Россия примет решение совершить теракт на Каховской ГЭС, то будет подорвана лишь дорога, которая проходит через плотину, чтобы сделать ее невозможной для транспортных средств ВСУ, а также гидрозатворы плотины, что вызовет лишь частичное разрушение объекта.

По словам Буданова, это может произойти лишь после возврата Херсона под контроль Украины, чтобы помешать продвижению ВСУ на левый берег Днепра.

Напомним, 29 октября СтратКом сообщил, что ВС РФ вывезли всю военную технику из аэродрома Чернобаевки Херсонской области. Объект был важным командным пунктом группировки армии РФ, а также многих формирований и соединений.

Ранее, 24 октября Кирилл Буданов рассказал, что российские войска в ближайшее время не собираются выходить из Херсона. По его словам, сейчас из города вывозят оккупационные администрации, наличные средства и сервера, если нужно будет быстро покинуть город.