ВС РФ вывезли всю военную технику из аэродрома Чернобаевки, — СтратКом (фото)

Объект был важным командным пунктом группировки армии РФ, а также многих формирований и соединений. С начала оккупации Херсонской области ВС РФ не покидали Чернобаевку, несмотря на регулярные удары ВСУ.

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Российские войска вывезли всю военную технику из аэродрома оккупированной Чернобаевки Херсонской области. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, предоставив спутниковые снимки за 27 октября.

В ведомстве отметили, что с начала оккупации Херсонской области российские войска не покидали Чернобаевку, несмотря на постоянные удары Вооруженных сил Украину по скоплениям врага.

"Стоит вспомнить, что с начала оккупации Херсонщины, даже постоянные уничтожения ка*апской техники силами ВСУ в этом аэропорту, не были поводом покинуть их позицию", — сказано в сообщении.

[ + – ] Аэродром в Чернобаевке [ + – ] Аэродром в Чернобаевке [ + – ] Аэродром в Чернобаевке

В военном издании Defence Express отмечают, что на опубликованных спутниковых снимках можно увидеть только заброшенные окопы для техники, которыми перерыт аэродром. Именно в них россияне пытались скрыть свою технику от регулярных ударов.

Сам объект был важным командным пунктом группировки армии РФ, а также многих формирований и соединений, в том числе 22 армейского корпуса, 7-й десантно-штурмовой дивизии, 127-й отдельной бригады разведки и 20-й мотострелковой дивизии.

Журналисты добавили, что мотивы отхода армии РФ из Чернобаевки являются "очевидными", потому что до линии соприкосновения осталось 20 км, что делает ее прифронтовой зоной.

[ + – ] Линия фронта по состоянию на 29 октября по данным DeepState

Напомним, 28 октября в ОК "Юг" отмечали, что российские войска пытаются разработать несколько вариантов развития событий на юге Украины. В ведомстве рассказали, что из-за большого количества личного состава оккупанты могут "расслоится". ВС РФ готовят оборону на левом берегу Днепра Херсонской области, но могут оставить несколько подразделений для удержания правого.

27 октября глава ГУР рассказал, что ВС РФ стягивают в оккупированный Херсон мобилизированных россиян. Их используют как "пушечное мясо". По его словам, россияне готовятся к уличным боям в городе.