З будівель у Херсоні зникли прапори РФ, а в Снігурівці та Дар'ївці підірвано мости (фото)

У соціальних мережах пишуть, що попередньо міст в окупованій Дар'ївці Херсонської області підірвали російські військові.

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В окупованому Херсоні зникає символіка та прапори Росії, які ЗС РФ вішали на будівлях міста. Про це пишуть російські військові кореспонденти в соціальних мережах.

Повідомляється, що на будівлі морського коледжу та Будинку Профспілок вже немає російського триколору. У морській академії Херсона прапор Росії теж зник, але на будівлі міської ради й досі висить.

Крім того, російський прапор зник із місця, де окупанти облаштували "алею слави". До захоплення міста російськими військовими був меморіал пам'яті Небесної сотні.

Тим часом російський військовий Telegram-канал War Gonzo повідомляє, що під час виїзду з окупованої Снігурівки Миколаївської області у бік Херсона підірвано мости.

Також відомо про підрив мосту через річку Інгулець в окупованій Дар'ївці Херсонської області. У соціальних мережах пишуть, що попередньо його підірвали російські військові.

Нагадаємо, 3 листопада повідомлялося, що з будівлі окупаційної адміністрації у Херсоні зник російський прапор. Крім того, з площі Свободи, де розташована будівля ОДА, росіяни також прибрали свої блокпости.

Проте спікерка ОК "Південь" Наталія Гуменюк тоді заявила, що ЗС РФ можуть готувати провокації. За її словами, ЗС РФ хочуть заманити українських військових у Херсон і створити сюжет для пропагандистів, у якому нібито ЗСУ стріляють по мирних жителях.

7 листопада стало відомо, що окупанти в Херсоні відключили російські телеканали. Також у місті стало доступне українське радіо "Суспільне".