Українське радіо повернулося: у Херсоні відключили російські телеканали, — командування "Південь"

Радіо "Суспільне" транслюється на Херсонщині з Миколаєва. Редакція працює в режимі коротких включень та репортажів між повітряними тривогами та обстрілами міста.

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У тимчасово окупованому Херсоні перестали транслювати російські телеканали, у місті стало доступне українське радіо "Суспільне". Про це повідомив у Telegram речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Суспільне" доступне на хвилі на 92.00 FM, радіостанція запрацювала близько тижня тому, зазначив Назаров 6 листопада.

Керівництво "Суспільного" заявило про трансляцію "Українського радіо" на Херсонщині з Миколаєва. Там українське радіо звучить на середніх хвилях на частоті 1278 кГц (АМ чи СВ-діапазон).

"Весь час з початку повномасштабного вторгнення Росії "Українське радіо" не припиняло мовлення в Миколаєві, передаючи в ефір наш загальнонаціональний сигнал із Києва. Комутації обласного радіо не було, його редакція перейшла в режим коротких включень та репортажів між повітряними тривогами та обстрілами міста", — зазначили у редакції.

[ + – ] "Українське радіо" в Херсонській області веде мовлення з Миколаєва

Успіхи ЗСУ у Херсонській області

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на півдні за 6 листопада виконали 147 вогневих завдань, авіація відпрацювала 2 результативні вильоти, повідомило Оперативне командування "Південь" у Facebok.

Російські окупанти втратили за день 14 осіб особового складу, 3 одиниці автобронетехніки, пункт управління безпілотниками та 3 склади з боєприпасами у Бериславському та Херсонському районах, зазначило командування.

У Каховці удар ЗСУ припав по будівлі базування підрозділу окупантів, 200 військових РФ зазнали суттєвих втрат. За інформацією українських військових, наслідки удару ворог ретельно приховує, у місті посилено адміністративно-поліцейський режим та тиск на місцеве населення.

[ + – ] Загарбники проводять "евакуацію" українців із Херсона

ЗС РФ вимагають, щоб мешканці Берислава евакуювалися до 10 листопада. Окупанти шантажують людей техногенною катастрофою — можливою руйнацією греблі Каховської ГЕС.

Російський корабельний склад у Чорному морі складається з 3 кораблів, серед яких жодного ракетоносія.

Нагадаємо, що російські війська 6 листопада пошкодили опори високовольтних ліній електропередач, у результаті близько 10 населених пунктів Херсонської області залишилися без світла та води.

За даними OSINT-аналітика Бенджаміна Піттета, росіяни облаштують три лінії оборони на лівому березі Херсона. ЗС РФ готують траншеї та позиції для бронетехніки.

Загарбники також проводять "евакуацію" українців із Херсона. Українське військове командування стверджує, що ЗС РФ посилює оборону, а не виходить із міста.