Підірвали опори ЛЕП: окупанти залишили Херсон без енергопостачання і води

Окупаційна влада заявила про теракт, нібито вчинений українськими диверсантами. У Херсонській облраді наголошують, що підрив ЛЕП — справа рук самих окупантів.

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6 листопада у Херсонській області, зокрема й у самому Херсоні, зникли світло та вода, у цьому окупаційна адміністрація звинуватила Україну.

"Унаслідок теракту на магістралі Берислав-Каховка пошкоджено три залізобетонні опори високовольтних ліній електропередач. Зараз у місті та деяких районах області відсутня електрика та вода", — заявили окупанти, пообіцявши незабаром ліквідувати наслідки НП.

Місцеві пабліки повідомляють також про те, що в більшості районів області зник зв'язок.

Тим часом голова Херсонської облради Юрій Соболевський стверджує, що теракт росіяни самі організували, внаслідок чого майже 10 населених пунктів області залишилися без світла та води.

"Окупанти вже "звітували" про теракт. Однак не уточнили, що теракт був скоєний ними ж. Свідчення очевидців це підтверджують, — зазначив Соболевський. — Терор і цинізм окупантів триває і нікуди не зникав. Страх перед ЗСУ штовхає їх на шалені речі".

Навіщо росіянам залишати Херсон без світла?

Знеструмлення обласного центру відбулося якраз у той час, коли росіяни та колаборанти, які працюють на них, намагаються змусити жителів Херсона покинути місто. Вони не приховують, що процес іде важко: заступник голови окупаційної адміністрації області Кирило Стремоусов постійно вмовляє містян виїхати.

"Часто людям дуже важко залишати свої місця, оскільки це їхнє життя, — заявив Стремоусов. — Людям важко прийняти нову реальність, але ми намагаємося їх переконати. Ми запевняємо всіх, що все це тимчасово і для їхнього ж блага, збереження життів мирних жителів".

Раніше жителі Херсона розповіли про "методи переконання": окупанти залякують людей, насильно вивозять їх із міста, а самі вселяються в їхні будинки, звідки крадуть усе цінне. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що росіяни зачищають місто, щоб розмістити в порожніх будинках мобілізованих солдат і тим самим перетворити Херсон на мілітарну зону.

Нагадаємо, окупаційна влада Херсонської області також хоче вивезти 70 тис. жителів лівого берега Дніпра, які живуть у 15-кілометровій прибережній зоні.