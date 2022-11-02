"Залякують та грабують": жителі Херсона розповіли, як окупанти насильно виселяють із міста

За словами місцевих жителів, Херсон поступово перетворюється на мертве місто. В Україні впевнені, що із нього ходять зробити мілітаризовану зону.

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Жителька Херсона на ім'я Тетяна розповіла, що російські окупанти залякують людей та насильно вивозять із міста. Про це вона розповіла журналістам The New York Times.

За словами журналістів, російські солдати зміцнюють оборонні позиції навколо міста, зокрема, навколо житлових районів. Чиновники та ставленики окупантів кажуть, що так звана "евакуація" спрямована на захист мирних жителів, але повідомлення, що надходять із Херсона, припускають менш благородні мотиви.

60-річна мешканка Тетяна розповіла журналістам, що російські солдати вламуються у порожні будинки, звідки виселили мешканців, і грабують їх.

Також із журналістами поговорила 38-річна жінка на ім'я Катерина, яка заявила, що Херсон схожий на мертве місто.

"Місто порожнє, ніби вмирає. Але ми живі. Ми продовжуємо чекати", — сказала вона.

За словами Катерини, ситуація в Херсоні стає дедалі важчою. Іноді мешканці околиць міста чують, як ведуться бойові дії.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що росіяни захищають місто для того, щоб розмістити у порожніх будинках мобілізованих солдатів. Їх перекидають у Херсонську область для боротьби з ЗСУ, які продовжують контрнаступ. Росіяни перетворюють окуповану Херсонську область на мілітаризовану зону.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ за добу вдарили по росіянах понад 20 разів. Зокрема, українські військові "приземлили" два російські безпілотники типу "Орлан-10", шість ударних дронів Shahed-136 і вертоліт Мі-8.

Також повідомлялося, що Білорусь надіслала Росії нове підкріплення. Залізницею для російських військових, які воюють в Україні, доставили 20 гусеничних бойових машин піхоти та боєприпаси.

Ще нагадаємо, що найманець "Вагнера" розповів про методи покарання у ПВК. У розпорядженні російських журналістів опинилися свідчення в'язня-вагнерівця, який пояснив, як від найманців домагаються беззаперечного підпорядкування.