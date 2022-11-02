"Запугивают и грабят": жители Херсона рассказали, как оккупанты насильно выселяют из города

По словам местных жителей, Херсон постепенно превращается в мертвый город. В Украине уверены, что из него ходят сделать милитаризованную зону.

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Жительница Херсона по имени Татьяна рассказала, что российские оккупанты запугивают людей и насильно вывозят из города. Об этом она рассказала журналистам The New York Times.

По словам журналистов, российские солдаты укрепляют оборонительные позиции вокруг города, в том числе вокруг жилых районов. Чиновники и ставленники оккупантов говорят, что так называемая "эвакуация" направлена на защиту мирных жителей, но сообщения, поступающие из Херсона, предполагают менее благородные мотивы.

60-летняя жительница Татьяна рассказала журналистам, что российские солдаты вламываются в пустые дома, откуда выселили жильцов, и грабят их.

Также с журналистами поговорила 38-летняя женщина по имени Катерина, которая заявила, что Херсон похож на мертвый город.

"Город пустой, как будто умирает. Но мы живы. Мы продолжаем ждать", — сказала она.

По словам Катерины, ситуация в Херсоне становится все более тяжелой. Иногда жители окраин города слышат, как ведутся боевые действия.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что россияне защищают город для того, чтобы разместить в пустых домах мобилизованных солдат. Их перекидывают в Херсонскую область для борьбы с ВСУ, которые продолжают контрнаступление. Россияне превращают оккупированную Херсонскую область в милитаризованную зону.

Ранее Фокус писал, что ВСУ за сутки ударили по россиянам более 20 раз. В частности, украинские военные "приземлили" два российских беспилотника типа "Орлан-10", шесть ударных дронов Shahed-136 и вертолет Ми-8.

Также сообщалось, что Беларусь отправила России новое подкрепление. По железной дороге для российских военных, которые воюют в Украине, доставили 20 гусеничных боевых машины пехоты и боеприпасы.

Еще напомним, что наемник "Вагнера" рассказал о методах наказания в ЧВК. В распоряжении российских журналистов оказались свидетельства заключенного-"вагнеровца", который объяснил, как от наемников добиваются беспрекословного подчинения.