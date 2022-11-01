ВСУ за сутки ударили по россиянам более 20 раз, — Генштаб

В частности украинские военные "приземлили" два российских беспилотника типа "Орлан-10", шесть ударных дронов Shahed-136 и вертолет Ми-8.

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Во вторник, 1 ноября, украинская авиация 22 раза ударила по ВС РФ. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Под огонь украинских военных попали 19 районов сосредоточения российского вооружения, военной техники, а также три позиции ЗРК.

Кроме того, украинские подразделения ПВО сбили два российских беспилотника типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов Shahed-136.

Также украинские ракетные войска и артиллеристы поразили два района сосредоточения российской живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и четыре других важных военных объекта оккупантов.

В Генштабе также уточнили, что в Донецкой области зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" в 9 и 12 часов соответственно, сбит российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.

Напомним, ранее ВСУ метко атаковали скопление оккупантов под Николаевом. Сообщается, что украинские защитники на Николаевском направлении на протяжении дня наносил удары по вражеским позициям та пунктам сосредоточения живой силы. Всего было выполнено более 180 боевых задач.

Фокус также писал о том, что ВСУ в Херсонской области сбили еще два вертолета РФ. Всего в этот понедельник украинские военные уничтожили три российских боевых вертолета. Еще два КА-52 взрыв уничтожил непосредственно на военно-воздушной базе ВС РФ в Псковской области.