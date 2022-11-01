Работа авиации: ВСУ метко атаковали скопление оккупантов под Николаевом, — ОК "Юг"

Украинские защитники за минувшие сутки выполнили около 180 боевых задач и уничтожили 21 российских оккупанта.

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Вооруженные силы Украины продолжают успешно выполнять боевые задачи, направленные на уничтожение противника в Николаевской области. Как сообщили в оперативном командовании "Юг" за минувшие сутки боевая авиация нанесла удары по скоплению личного состава ВС РФ в районе Снигиревки, где были уничтожены 21 российских военных.

Сообщается, что украинские защитники на Николаевском направлении на протяжении дня наносил удары по вражеским позициям та пунктам сосредоточения живой силы. Всего было выполнено более 180 боевых задач.

"Нашей армейской авиацией было метко атаковано скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки на Николаевщине. Артиллеристы и ракетчики Сил обороны, в течение дня наносили удары по позициям врага и районам сосредоточения вражеских сил", — говорится в сообщении.

В то же время ВС РФ наносили удары по территориальным общинам в Баштанском и Николаевском районе Николаевской области, а также обстрелял недавно освобожденные пункты Бериславского Херсонщины вдоль фронтовой линии. В ответ украинские защитники сбили 2 вертолета противника Ка-52 "Аллигатор".

"Враг активно проводит воздушную разведку, в том числе использует и возвращающиеся на базу беспилотники ударного типа. Но в ходе выполнения разведзадачи такие вражеские дроны, как "Ланцет", еще и сбрасывают на объект поражения взрывчатку. Именно таким образом враг атаковал сегодня Николаевский район. Человеческих потерь нет", — отмечает ОК "Юг".

Вместе с тем военное командование напоминает об опасности и призывает соблюдать меры безопасности, поскольку российская армия продолжает наносить ракетные удары и применять ударные дроны для поражения объектов критической инфраструктуры.

"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится 1 носитель высокоточных крылатых ракет, снаряженный восемью "Калибрами". Общая численность корабельной группировки врага в Черном море составляет 7️ кораблей и катеров, которые продолжают маневрирование вдоль южного побережья Крыма", — сообщило оперативное командование.

Ранее сообщалось, что из-за серьезных потерь живой силы в Украине Россия решила перенаправить часть своего международного контингента в Украину. Речь идет о наемниках, которые ранее дислоцировались в Республике Мали.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в его "субъекте федерации" мобилизационные предприятия продолжатся. Он предупредил чеченцев, что их могут забрать в в какую-то дивизию или бригаду, а родственники об этом ничего не узнают.