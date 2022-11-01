Робота авіації: ЗСУ влучно атакували скупчення окупантів під Миколаєвом, — ОК "Південь"

Українські захисники минулої доби виконали близько 180 бойових завдань і знищили 21 російського окупанта.

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Збройні Сили України продовжують успішно виконувати бойові завдання, спрямовані на знищення супротивника у Миколаївській області. Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", за минулу добу бойова авіація завдала ударів по скупченню особового складу ЗС РФ у районі Снігурівки, де знищили 21 російського військового.

Повідомляється, що українські захисники на Миколаївському напрямі протягом дня завдавали ударів по ворожих позиціях та пунктах зосередження живої сили. Усього виконано понад 180 бойових завдань.

"Наша армійська авіація влучно атакувала скупчення особового складу окупантів на опорному пункті противника в районі Снігурівки на Миколаївщині. Артилеристи та ракетники Сил оборони протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та районах зосередження ворожих сил", — йдеться в повідомленні.

Водночас ЗС РФ завдавали ударів по територіальних громадах у Баштанському та Миколаївському районі Миколаївської області, а також обстріляли нещодавно звільнені пункти Бериславської Херсонщини вздовж фронтової лінії. У відповідь українські захисники збили 2 вертольоти противника Ка-52 "Алігатор".

"Ворог активно проводить повітряну розвідку, зокрема використовує і безпілотники ударного типу, що повертаються на базу. Але під час і виконання розвідзавдання такі ворожі дрони, як "Ланцет", ще й скидають на об'єкт ураження вибухівку. Саме так ворог атакував сьогодні Миколаївський район. Людських втрат немає", — зазначає ОК "Південь".

Водночас військове командування нагадує про небезпеку і закликає дотримуватись заходів безпеки, оскільки російська армія продовжує завдавати ракетних ударів і застосовувати ударні дрони для ураження об'єктів критичної інфраструктури.

"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходиться 1 носій високоточних крилатих ракет, споряджений вісьмома "Калібрами". Загальна чисельність корабельного угруповання ворога в Чорному морі становить 7 кораблів і катерів, які продовжують маневрування вздовж південного узбережжя Криму", — повідомило оперативне командування.

Раніше повідомлялося, що через серйозні втрати живої сили в Україні Росія вирішила перенаправити частину свого міжнародного контингенту в Україну. Йдеться про найманців, які раніше дислокувалися в Республіці Малі.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що в його "суб'єкті федерації" мобілізаційні заходи продовжаться. Він попередив чеченців, що їх можуть забрати до якоїсь дивізії чи бригади, а родичі про це нічого не дізнаються.