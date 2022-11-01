Через серйозні втрати живої сили в Україні Росія виводить своїх найманців з Малі, — Генштаб

Росія втрачає свої політичні позиції у світі. Попри це, як повідомляється, у Кремлі ухвалили рішення перенаправити частину свого міжнародного контингенту в Україну.

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На тлі сильних втратити в Україні Російська Федерація ухвалила рішення поповнити свої війська найманцями, які раніше дислокувалися в Республіці Малі. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, вони зосереджують свої сили, щоби проводити наступальні дії та стримувати українських військових. Особливо часто РФ настає на Бахмутському та Авдіївському напрямах.

У генштабі також повідомили, що росіяни продовжують обстрілювати позиції українських сил уздовж лінії зіткнення. Також вони будують фортифікаційні споруди на окремих напрямках, проводиться повітряна розвідка.

Крім того, як пишуть військові, російські найманці намагаються створити авіаційну складову для застосування в Україні. Але льотчики-найманці не можуть виконувати поставлені завдання. Також мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, порівняно із Сирією, виплати.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін розповів про необхідні умови для переговорів з Україною. Глава держави-агресора заявив, що у Москви нібито є "добра воля", яка всім відома. Він збирається чекати, доки дозріють умови для переговорів із Києвом.

Ще нагадаємо, що У ЗСУ в Херсонській області збили ще два вертольоти РФ. Загалом цього понеділка українські військові знищили три російські бойові вертольоти.

Також повідомлялося, що Білорусь та РФ готуються створити спільні центри військової підготовки. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже віддав із цього приводу відповідні вказівки Міністерству оборони.