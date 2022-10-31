Білорусь іРФ готуються створити спільні центри військової підготовки, — ЗМІ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже віддав щодо цього відповідні вказівки Міністерству оборони.

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Білорусь і Росія планують створити навчально-бойові центри спільної підготовки військовослужбовців збройних сил. Інформацію про це опублікував білоруський пропагандистський телеграм-канал "Пул Першого".

В опублікованому повідомленні йдеться про те, що президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко схвалив проєкт угоди з РФ про створення та функціонування таких центрів. Відповідний указ він підписав у понеділок, 31 жовтня.

Крім того, Лукашенко уповноважив Міністерство оборони РБ на проведення переговорів і підписання угоди при досягненні домовленості в межах схваленого проєкту.

Зазначимо, що ще в середині жовтня Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що в Білорусі під виглядом навчальних зборів відбувається прихована мобілізація.

За інформацією відомства, на території країни проходять заходи щодо підготовки операторів зенітних ракетних систем і екіпажів танків.

Крім того, Білорусь продовжує надавати Росії свою інфраструктуру та повітряний простір для ударів по Україні. Зберігається загроза ракетних і авіаударів, а також атак іранськими дронами Shahed-136 із території Білорусі.

Нагадаємо, 17 жовтня в Міноборони Білорусі заявили, що країна залишає за собою право на попереджувальний стратегічний удар, щоб не допустити нападу або нейтралізувати внутрішній збройний конфлікт.

Крім того, Росія відправить до Білорусі 170 танків, 100 одиниць артилерійських систем і мінометів, а також 9 тисяч військових у межах розгортання регіонального угруповання військ.