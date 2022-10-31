Беларусь и РФ готовятся создать общие центры военной подготовки, — СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже отдал на этот счет соответсвующие указания Министерству обороны.

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Беларусь и Россия планируют создать учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Информацию об этом опубликовал белорусский пропагандистский Телеграм-канал "Пул Первого".

В опубликованном сообщении речь идет о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о создании и функционировании таких центров. Соответсвующий указ он подписал в понедельник, 31 октября.

Кроме того Лукашенко уполномочил Министерство обороны РБ на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Отметим, что еще в середине октября Генштаб ВСУ сообщал о том, что в Беларуси под видом учебных сборов проходит скрытая мобилизация.

По информации ведомства, на территории страны проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков.

Кроме того, Беларусь продолжают предоставлять России свою инфраструктуру и воздушное пространство для ударов по Украине. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов, а также атак иранскими дронами Shahed-136 с территории Беларуси.

Напомним, 17 октября в Минобороны Беларуси заявили, что страна оставляет за собой право на упреждающий стратегический удар, чтобы не допустить нападение или нейтрализовать внутренний вооруженный конфликт.

Кроме того, Россия отправит в Беларусь 170 танков, 100 единиц артиллерийских систем и минометов, а также 9 тысяч военных в рамках развертывания региональной группировки войск.