Из-за серьезных потерь живой силы в Украине Россия выводит своих наемников из Мали, — Генштаб

Россия теряет свои политические позиции в мире. Несмотря на это, как сообщается, в Кремле приняли решение перенаправить часть своего международного контингента в Украину.

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На фоне сильных потерять в Украине Российская Федерация приняла решение пополнить свои войска наемниками, которые ранее дислоцировались в Республике Мали. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, они сосредотачивают свои силы, чтобы проводить наступательные действия и сдерживать украинских военных. Особенно часто РФ наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В генштабе также сообщили, что россияне продолжают обстреливать позиции украинских сил вдоль линии столкновения. Также они возводят фортификационные сооружения на отдельных направлениях, проводится воздушная разведка.

Кроме того, как пишут военные, что российские наемники пытаются создать авиационную составляющую для применения в Украине. Но летчики-наемники не могут выполнять поставленные задачи. Также мотивацию летного состава негативно влияют значительно сниженные, по сравнению с Сирией, выплаты.

Ранее Фокус сообщал, что Путин рассказал о необходимых условиях для переговоров с Украиной. Глава страны-агрессора заявил, что у Москвы якобы есть "добрая воля", которая всем известна. Он собирается ждать, пока созреют условия для переговоров с Киевом.

Еще напомним, что ВСУ в Херсонской области сбили еще два вертолета РФ. Всего в этот понедельник украинские военные уничтожили три российских боевых вертолета.

Также сообщалось, что Беларусь и РФ готовятся создать общие центры военной подготовки. Президент Беларуси Александр Лукашенко уже отдал на этот счет соответствующие указания Министерству обороны.