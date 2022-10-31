Удовлетворить обе стороны: Путин рассказал о необходимых условиях для переговоров с Украиной

Глава страны-агрессора заявил, что у Москвы якобы есть "добрая воля", которая всем известна. Он собирается ждать, пока созреют условия для переговоров с Киевом.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что не собирается выкладывать на стол свою позицию на переговорах с Украиной. По его словам, иногда это нужно делать в последний момент, о чем пишет RG.RU.

В понедельник глава Кремля провел пресс-конференцию для российских журналистов. Его спросили о том, что РФ могла бы предложить Украине на переговорах. На что Путин ответил, что нужно удовлетворить обе стороны.

"Чтобы добиваться договоренностей, нужно сесть за стол переговоров", — сказал Путин.

При этом он снова пожаловался на то, что Киев отказывается от переговоров с Москвой. Он сказал, что украинские власти "сами себе запретили" о чем-то говорить. Путин сказал, что собирается ждать.

"Может быть, созреют какие-то необходимые условия", — заявил глава Кремля.

Глава страны-агрессора также сказал о некой "доброй воле", которая есть у РФ и снова подчеркнул свою "открытость к диалогу".

Кроме того, во время пресс-конференции Путин сказал, что Черноморский флот РФ в Севастополе атаковали подводные беспилотники, на борту которых было 500 тонн взрывчатки.

[ + – ] Владимир Путин о Черноморском флоте

Ранее Фокус сообщал, что Путин ждет зимы, чтобы спланировать новую фазу войны в Украине. По итогам холодного сезона глава Кремля, как считают аналитики, будет решать, отправлять ли новую партию мобилизованных в бой.

Также мы писали, что Черноморский флот РФ практически небоеспособен. По мнению Александра Мусиенко, Черноморский флот ВМФ РФ не способен даже обеспечивать высадку боевого десанта.

Еще напомним, что Беларусь и РФ готовятся создать общие центры военной подготовки. Президент Беларуси Александр Лукашенко уже отдал на этот счет соответствующие указания Министерству обороны.