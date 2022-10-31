Путин ждет зимы, чтобы спланировать новую фазу войны в Украине, — ISW

По итогам холодного сезона глава Кремля, как считают аналитики, будет решать, отправлять ли новую партию мобилизованных в бой.

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Президент РФ Владимир Путин будет дожидаться зимнего периода, рассчитывая, что в 2023 году снизится уровень поддержки Украины странами Европейского Союза. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 30 октября.

По мнению аналитиков, до конца текущего года Владимир Путин будет проводить обычные военные операции в Украине для удержания оккупированных территорий, завоевания новых регионов и создания условий, которые могут привести к снижению уровня поддержки Киева странами Евросоюза.

ISW отмечает, что глава Кремля не отказался от своих планов по захвату соседнего государства.

"Путин вряд ли пойдет на эскалацию, применяя тактическое ядерное оружие, если только ВС РФ не потерпят внезапный крах и не позволят украинским войскам бесконтрольно продвигаться по всему театру военных действий. Такая ситуация возможна, но маловероятна. Путин не будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО. Однако глава Кремля, скорее всего, продолжит намекать на возможность применения Россией тактического ядерного оружия и нападения на НАТО в рамках своей попытки сломить волю Запада продолжать поддерживать Украину", — говорится в отчете американских специалистов.

Как утверждают аналитики, стратегия Владимира Путина по отношению к Украине предусматривает проведение военных операций в условий суровой зимы, которая не только может принести успех ВС РФ, но и сломить волю стран Европейского Союза.

В отчете ISW также сказано, что ограничивая поставки энергоресурсов в Европу, Кремль рассчитывает, что замерзающее население ЕС будет оказывать давление на свои правительства, на фоне которого европейские власти примут требования Москвы прекратить поставки оружия и другие формы поддержки Украины.

"Европейские лидеры готовы к тому давлению, с которым они, вероятно, столкнутся в начале холодного сезона. Путин может надеяться, что они не смогут выдержать это давление в течение всей зимы. Уже весной 2023 года Путин будет иметь возможность наблюдать за влиянием зимы на волю европейцев и решать, отправлять ли своих призывников в бой или выбрать другой способ решения этой проблемы", — подытожили аналитики в своем отчете.

Отметим, что ранее в Офисе президента Украины называли пять шагов, которые помогут Киеву одержать победу в полномасштабной войне против России.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, как насилие в детстве Владимира Путина вылилось в полномасштабную войну против Украины.