Отчим-садист. Насилие в детстве Путина вылилось в ракеты против украинцев

Родная мать Владимира Путина отреклась от него дважды – первый раз, когда отдала его на воспитание другим людям, второй – когда он бомбил Грузию, где она проживает.

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Фокус уже писал, что президент РФ Владимир Путин много лжет и исследовал факты школьного детства Путина в Питере – по мемуарам его учительницы.

Характеристика школьника Путина: агрессивность, жестокость, бессердечие, связи с криминалом, стремление решать вопросы насилием. Это Путин-подросток. А недавно стали известны факты о его раннем детстве из интервью YouTube-каналу "Гроші" польской журналистки Кристина Курчаб-Редлих, автора книги "Вова. Володя. Владимир. Тайны России Путина". В семье его родной матери, говорит расследовательница, маленького Вову избивал отчим-грузин в селе Метехи и, как незаконнорожденного, отвергало местное общество. Позднее его усыновили дальние родственники в Питере. Эти обстоятельства сделали Владимира Путина социопатом, что повлекло за собой череду политических убийств и войн – в том числе российско-украинскую.

Последнее время появилось множество интервью журналистов, историков, политиков, где говорилось о раннем детстве Владимира Путина, которое было наполнено предательством и насилием. Оказалось, что основной источник этой информации – польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих, жившая в России 15 лет. Путин в сфере ее интересов с 1997 года. В Польше расследовательница опубликовала сенсационную книгу "Вова. Володя. Владимир. Тайны России Путина" (2016), где утверждала, что Владимир Путин попал в Ленинград (сейчас — Санкт-Петербург) только в возрасте 9-10 лет. Он родился на Урале, а жил в грузинском селе Метехи – в семье родной матери Веры Путиной. С ней Кристина встретилась в 2019. Вере Путиной было тогда 93 года.

Мы решили коротко изложить тезисы и факты, которые сообщает в своем интервью украинскому YouTube-каналу польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих.

Если сравнить наши исследования школьных лет Путина с ее фактами, то многие "пазлы" сходятся.

Когда на самом деле родился Путин? Сбой на два года

Дата рождения Владимира Путина – 7 октября, но, по мнению журналистки, не 1952, а 1950 года.

Мать Путина – Вера родилась, по версии Кристины Курчаб-Редлих, в 1926 году в селе Терехино возле уральского города Очер. Учась в техникуме, познакомилась с неким Платоном Приваловым. Они стали жить в гражданском браке. Женщина забеременела, но когда узнала, что Привалов женат, уехала к своим родителям, где родила Владимира.

С ребенком мать прожила там год, а потом отправилась на практику от техникума в Ташкент, оставив мальчика на попечение родителей. В Узбекистане Вера Путина познакомилась с солдатом – Георгием Осепашвили, вышла замуж и переехала в село Метехи близ Тбилиси.

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От Георгия Вера родила дочерей, при этом Осепашвили знал, что у молодой жены есть внебрачный сын. В три года Володю Путина привезли в Метехи. Но отчим стал нещадно избивать ребенка – в патриархальной грузинской среде внебрачный ребенок – позор. Отчим испытывал к пасынку ненависть: бил его и даже выставлял на холод. Разумеется, после дедушки и бабушки, которых Володя воспринимал как родителей, такой "прием" почти незнакомых ему людей вызвал у мальчика шок.

"Этот Осепашвили его ужасно бил. Он выпивал и бил палкой и рукой. Вы не можете себе представить, что такое внебрачный сын на Кавказе – для матери и для ребенка. Он был очень несчастным, — отмечает Курчаб-Редлих. – Володя был молчалив, замкнут, одинок, голоден и плохо одет".

В Метехи мальчик пошел в школу, где как отмечает журналистка, Володя Путин учился хорошо – он был способным. Там же записался в секцию самбо, чтобы научиться защищаться от отчима и одноклассников.

Сестра Осепашвили сделала даже попытку избавиться от "чужого" ребенка – отвезла Володю в дом какого-то бездетного полковника в Тбилиси. Но там с ним тоже плохо обращались.

В 9 лет Вера Путина снова отправила сына к своим родителям. "Она сказала, что даже не обняла его на прощание – боялась заплакать, а мальчик рыдал", — рассказывает полька со слов матери Путина.

[ + – ] Путина Вера, предполагаемая мать президента РФ

Как Владимир Путин попал в Ленинград

В Терехино и Очере было немало Путиных. Было известно, что один из них – родственник – осел в Ленинграде с супругой Марией. Один сын у них умер до войны, а второй – во время ленинградской блокады. Вот они и забрали Володю Путина к себе в возрасте 9 лет. Марии и Владимиру Путиным тогда было по 48. Он работал – мастером в цеху, она – уборщицей.

Во время войны Владимир Спиридонович Путин служил в истребительном отряде НКВД в Эстонии. Его старые связи помогли сделать пасынку новую метрику. Володе Путину пришлось пойти снова в первый класс – в 9 лет, ведь раньше он учился на грузинском. Путин был маленького роста и разница в возрасте не была заметной.

[ + – ] Кристина Курчаб-Редлих, автор книги-расследования "Головой о Кремлевскую стену", где раскрыты тайны биографии Владимира Путина

"Никто не видел Марию Путину беременной или с коляской. И вот она за ручку приводит в школу человечка и говорит: "Это мой сын", — добавляет журналистка.

Второй отчим, тоже бил Володю Путина ремнем, но уже за хулиганские выходки – мальчишка к тому времени научился хорошо драться, чем и занимался во дворе, водясь со шпаной, которая была старше него.

[ + – ] Официальные родители Путина: Владимир и Мария

Почему Владимир Путин — социопат

Насилие отчима-грузина сделало Владимира Путина социопатом, как считает польская журналистка Курчаб-Редлих, ссылаясь на мнение психологов. По ее словам, американские ученые Джeффри Янг и Абрахам Маслоу утверждали, что чувство безопасности у ребенка – главное. Если он теряет это ощущение, то никогда не сможет наверстать.

Социопат — это разновидность психопата. Но психопатия – врожденное отклонение, а социопатия вызывается травмами детства, полученными в результате жестоких методов воспитания, насилия.

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Типичные черты социопата — дефицит социальных эмоций, таких как любовь, чувство вины, стыда или угрызения совести. Часто социопат умен, обаятелен, но постоянно лжет и манипулирует, пытаясь победить любой ценой.

Из-за того, что ему приходилось терпеть в детстве много боли, социопат становится к ней равнодушным – как к своей, так и чужой, поэтому стрессоустойчив. Социопат лишен сочувствия и руководствуется только своими интересами.

О том, что Владимир Путин социопат, еще в 2018 году говорил американский психиатр Джеймс Фэллон, автор труда "Внутри путинского мозга". В интервью "Радио Свобода" он заметил: "Я в каком-то смысле восхищаюсь им как социопатом. Пройдохи вообще нравятся, и умение Путина запудрить всем мозги вызывает восхищение. Я не думаю, что он страдает расстройством личности, он прекрасно отдает себе во всем отчет. У него было тяжелое детство, его унижали, и отсюда в нем социопатические черты".

Владимир Путин и убийство Артема Боровика

По словам Кристины Курчаб-Редлих, скрытые факты из детства Путина могли быть обнародованы в 2000 году. Ими заинтересовался Артем Боровик, главред издания "Совершенно секретно" и ведущий одноименной популярной телепрограммы. Артем Боровик в начале марта 2000 года, за месяц до выборов президента России, должен был получить снимки маленького Владимира Путина в селе Метехи и свидетельства жителей села. О происхождении Путина Боровик узнал от своего знакомого – чеченского бизнесмена, президента компании "Нефтяной альянс" – Зии Бажаева. Боровик должен был получить эти фото в Киеве. Они могли навредить репутации кандидата на пост президента РФ – ведь часть его официальной биографии, получается, была фальшивкой.

Однако на взлете в аэропорту Шереметьево Як-40, на борту которого были Артем Боровик и Зия Бажаев, разбился. Это случилось 9 марта. На борту было 9 человек. По словам Кристины Курчаб-Редлих, подробности катастрофы и ее причин были скрыты. 26 марта выборы состоялись, никакого компромата на Владимира Путина в публичном пространстве не появилось.

Психологические комплексы – в ракеты

Что в остатке. Грузин-отчим был садистом. Грузинское окружение в Метехи – враждебным к Путину, как к чужаку. Это объясняет, почему в августе 2008 Владимир Путин, не колеблясь, бомбил Грузию: у него были серьезные основания ненавидеть кавказцев. Тогда же его мать Вера Путина отреклась от него – во второй раз.

Социопаты озабочены своими успехами, причем их не волнуют средства достижения желанного. Если посмотреть на диаграмму "Взлетов и падений рейтинга Владимира Путина", которую составили на "Радио Свобода", то именно "спецоперации" (провокации и войны) приводили к подъему популярности Путина.

Что влияло на рейтинг Путина

73% дал референдум (ох уж эти референдумы) в Чечне в 2003 году — о том, чтобы остаться в составе РФ

83% – пятидневная война РФ против Грузии в августе 2008

88% – аннексия Крыма в 2014

88% — приказ о военной операции в Сирии в 2015.

А в 2018 году – падение рейтинга Путина до 66% из-за пенсионной реформы.

[ + – ] Взлеты и падения рейтинга популярности Владимира Путина

"Спецоперацией" в Украине в феврале 2022 Путин хотел снова поднять рейтинг, что и получилось – до 83 %, но после объявления мобилизации – рейтинг снова упал до 60 %, — как утверждает "Левада-центр".

Сегодня в связи с именем Путина вспоминают как ряд политических убийств (взрывы домов в 1999 ФСБ – с переводом стрелок на чеченцев, убийство журналистов Юрия Щекочищина, Анны Политковской, расстрел политика Бориса Немцова, отравление подполковника ФСБ Александра Литвиненко, попытка отравить Алексея Навального и т.д.), так и войны – в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. Как отмечает Кристина Курчаб-Редлих, которая ездила в Чечню, варварские методы ведения войны – бомбежки Грозного – ничем не отличались от бомбежек Алеппо и Мариуполя. Стиль тот же – полное отсутствие эмпатии у Путина к гражданским жертвам.

Свежий пример касается уже россиян. В РФ долго рассказывали о двухмесячной подготовке мобилизованных для войны в Украине. Как вдруг стали гибнуть недавно мобилизованные. Путин на недавнем брифинге шокировал российских журналистов заявлением, что первичная подготовка мобилизованного может занять 5 дней, потом 5 дней – в боевой части – и все.

"Если смотреть по минимальным значениям, то перед отправкой на фронт может пройти всего 10 дней", — заявил Путин.

Ему не жалко.

[ + – ] Интервью YouTube-каналу "Гроші" Кристины Курчаб-Редлих

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