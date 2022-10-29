Вітчим-садист. Насильство в дитинстві Путіна вилилося в ракети проти українців

Рідна мати Володимира Путіна зреклася його двічі — вперше, коли віддала його на виховання іншим людям, удруге — коли він бомбардував Грузію, де вона живе.

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Фокус уже писав, що президент РФ Володимир Путін багато бреше, і досліджував факти шкільного дитинства Путіна в Пітері — за спогадами його вчительки.

Характеристика школяра Путіна: агресивність, жорстокість, безсердечність, зв'язки з криміналом, прагнення вирішувати питання насильством. Це Путін-підліток. А нещодавно стали відомі факти про його раннє дитинство з інтерв'ю YouTube-каналу "Гроші" польської журналістки Кристини Курчаб-Редліх, авторки книги "Вова. Володя. Володимир. Таємниці Росії Путіна". У родині його рідної матері, каже розслідувачка, маленького Вову бив вітчим-грузин у селі Метехі, і як незаконнонародженого відкидало місцеве суспільство. Пізніше його усиновили далекі родичі в Пітері. Ці обставини зробили Володимира Путіна соціопатом, що спричинило низку політичних вбивств і воєн — у тому числі російсько-українську.

Останнім часом з'явилося багато інтерв'ю журналістів, істориків, політиків, де йшлося про раннє дитинство Володимира Путіна, яке було сповнене зрадою та насильством. Виявилося, що основним джерелом цієї інформації є польська журналістка Кристина Курчаб-Редліх, яка жила в Росії 15 років. Путін у сфері її інтересів із 1997 року. У Польщі розслідувачка опублікувала сенсаційну книгу "Вова. Володя. Володимир. Таємниці Росії Путіна" (2016), де стверджувала, що Володимир Путін потрапив у Ленінград (зараз — Санкт-Петербург) лише у віці 9-10 років. Він народився на Уралі, а жив у грузинському селі Метехі — у родині рідної матері Віри Путіної. З нею Кристина зустрілася у 2019. Вірі Путіній було тоді 93 роки.

Ми вирішили коротко викласти тези та факти, які повідомляє у своєму інтерв'ю українському YouTube-каналу польська журналістка Кристина Курчаб-Редліх.

Якщо порівняти наші дослідження шкільних років Путіна з її фактами, багато "пазлів" сходяться.

Коли справді народився Путін? Збій на два роки

Дата народження Володимира Путіна — 7 жовтня, але, на думку журналістки, не 1952 року, а 1950 року.

Мати Путіна, Віра, народилася, за версією Кристини Курчаб-Редліх, 1926 року в селі Терьохіно біля уральського міста Очер. Навчаючись у технікумі, познайомилася з якимось Платоном Приваловим. Вони почали жити в цивільному шлюбі. Жінка завагітніла, але коли дізналася, що Привалов одружений, поїхала до своїх батьків, де народила Володимира.

Із дитиною мати прожила там рік, а потім вирушила на практику від технікуму в Ташкент, залишивши хлопчика під опікою батьків. В Узбекистані Віра Путіна познайомилася із солдатом Георгієм Осепашвілі, вийшла заміж і переїхала в село Метехі поблизу Тбілісі.

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Від Георгія Віра народила дочок, водночас Осепашвілі знав, що молода дружина має позашлюбного сина. У три роки Володю Путіна привезли в Метехі. Але вітчим став нещадно бити дитину: у патріархальному грузинському середовищі позашлюбна дитина — ганьба. Вітчим відчував до пасинка ненависть: бив його та навіть виставляв на холод. Зрозуміло, після дідуся та бабусі, яких Володя сприймав як батьків, такий "прийом" майже незнайомих йому людей викликав у хлопчика шок.

"Цей Осепашвілі його жахливо бив. Він випивав і бив палицею та рукою. Ви не можете собі уявити, що таке позашлюбний син на Кавказі — для матері й для дитини. Він був дуже нещасним, — зазначає Курчаб-Редліх. — Володя був мовчазний, замкнутий, самотній, голодний і погано одягнений”.

У Метехі хлопчик пішов у школу, де, як зазначає журналістка, Володя Путін навчався добре — він був здібним. Там же записався в секцію самбо, щоб навчитися захищатися від вітчима й однокласників.

Сестра Осепашвілі зробила навіть спробу позбутися "чужої" дитини — відвезла Володю в будинок якогось бездітного полковника в Тбілісі. Але там із ним теж погано поводилися.

У 9 років Віра Путіна знову відправила сина до своїх батьків. "Вона сказала, що навіть не обійняла його на прощання, — боялася заплакати, а хлопчик ридав", — розповідає полька зі слів матері Путіна.

[ + – ] Путіна Віра, можлива мати президента РФ

Як Володимир Путін потрапив у Ленінград

У Терьохіно й Очері було чимало Путіних. Було відомо, що один із них — родич — осів у Ленінграді з дружиною Марією. Один син у них помер до війни, а другий під час ленінградської блокади. Ось вони й забрали Володю Путіна у віці 9 років. Марії та Володимиру Путіним тоді було по 48. Він працював майстром у цеху, вона — прибиральницею.

Під час війни Володимир Спиридонович Путін служив у винищувальному загоні НКВС в Естонії. Його старі зв'язки допомогли зробити пасинку нову метрику. Володі Путіну довелося піти знову в перший клас — у 9 років, адже раніше він навчався грузинською. Путін був маленький на зріст, і різниця у віці не була помітною.

[ + – ] Кристина Курчаб-Редліх, авторка книги-розслідування "Головою об Кремлівську стіну", де розкрито таємниці біографії Володимира Путіна

"Ніхто не бачив Марію Путіну вагітною чи з візочком. І ось вона за ручку приводить у школу чоловічка й каже: "Це мій син", — додає журналістка.

Другий вітчим теж бив Володю Путіна ременем, але вже за хуліганські витівки — хлопчик на той час навчився добре битися, чим і займався у дворі, водячись зі шпаною, що була старша за нього.

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Чому Володимир Путін — соціопат

Насильство вітчима-грузина зробило Володимира Путіна соціопатом, як вважає польська журналістка Курчаб-Редліх, посилаючись на думку психологів. За її словами, американські вчені Джефрі Янг і Абрахам Маслоу стверджували, що почуття безпеки в дитини — головне. Якщо вона втрачає це відчуття, то ніколи не зможе надолужити.

Соціопат — це різновид психопата. Але психопатія — вроджене відхилення, а соціопатія викликається травмами дитинства, отриманими внаслідок жорстоких методів виховання, насильства.

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Типові риси соціопата — дефіцит соціальних емоцій, як-от любов, почуття провини, сорому чи докорів совісті. Часто соціопат розумний, привабливий, але постійно бреше та маніпулює, намагаючись перемогти за всяку ціну.

Через те, що йому доводилося терпіти в дитинстві багато болю, соціопат стає до нього байдужим — як до свого, так і чужого, тому стресостійкий. Соціопат позбавлений співчуття й керується лише своїми інтересами.

Про те, що Володимир Путін соціопат, ще 2018 року говорив американський психіатр Джеймс Феллон, автор праці "Всередині путінського мозку". В інтерв'ю "Радіо Свобода" він зауважив: "Я в якомусь сенсі захоплююся ним як соціопатом. Пройдисвіти взагалі подобаються, і вміння Путіна запудрити всім мізки викликає захоплення. Я не думаю, що він страждає на розлад особистості, він чудово все усвідомлює. Він мав важке дитинство, його принижували, і звідси в ньому соціопатичні риси".

Володимир Путін і вбивство Артема Боровика

За словами Кристини Курчаб-Редліх, приховані факти з дитинства Путіна могли бути оприлюднені у 2000 році. Ними зацікавився Артем Боровик, головний редактор видання "Цілком таємно" та ведучий однойменної популярної телепрограми. Артем Боровик на початку березня 2000 року, за місяць до виборів президента Росії, мав отримати знімки маленького Володимира Путіна в селі Метехі та свідчення мешканців села. Про походження Путіна Боровик дізнався від свого знайомого — чеченського бізнесмена, президента компанії "Нафтовий альянс" — Зії Бажаєва. Боровик мав отримати ці фото в Києві. Вони могли нашкодити репутації кандидата на пост президента РФ, адже частина його офіційної біографії, виходить, була фальшивкою.

Проте на зльоті в аеропорту "Шереметьєво" Як-40, на борту якого були Артем Боровик і Зія Бажаєв, розбився. Це сталося 9 березня. На борту було 9 людей. За словами Кристини Курчаб-Редліх, подробиці катастрофи та її причин були приховані. 26 березня вибори відбулися, жодного компромату на Володимира Путіна в публічному просторі не з'явилося.

Психологічні комплекси — ракети

Що в підсумку. Грузин-вітчим був садистом. Грузинське оточення в Метехі — вороже до Путіна як до чужинця. Це пояснює, чому в серпні 2008 року Володимир Путін, не вагаючись, бомбив Грузію: у нього були серйозні підстави ненавидіти кавказців. Тоді ж його мати Віра Путіна зреклася його — вдруге.

Соціопати стурбовані своїми успіхами, причому їх не турбують засоби досягнення бажаного. Якщо подивитися на діаграму "Злетів і падінь рейтингу Володимира Путіна", яку склали на "Радіо Свобода", то саме "спецоперації" (провокації та війни) призводили до зростання популярності Путіна.

Що впливало на рейтинг Путіна

73% дав референдум (ох уже ці референдуми) в Чечні 2003 року — про те, щоб залишитися в складі РФ

83% — п'ятиденна війна РФ проти Грузії в серпні 2008 року

88% — анексія Криму у 2014

88% — наказ про військову операцію в Сирії у 2015 році

А у 2018 році — падіння рейтингу Путіна до 66% через пенсійну реформу.

[ + – ] Злети й падіння рейтингу популярності Володимира Путіна

"Спецоперацією" в Україні в лютому 2022 року Путін хотів знову підняти рейтинг, що і вийшло — до 83%, але після оголошення мобілізації рейтинг знову впав до 60%, — як стверджує "Левада-центр".

Сьогодні у зв'язку з ім'ям Путіна згадують як низку політичних вбивств (вибухи будинків у 1999 р. ФСБ — із переведенням стрілок на чеченців, вбивство журналістів Юрія Щекочищина, Анни Політковської, розстріл політика Бориса Нємцова, отруєння підполковника ФСБ Олександра Литвиненка, спроба отруєння підполковника ФСБ Олександра Литвиненка і т.д.), так і війни — у Чечні, Грузії, Сирії та в Україні. Як зазначає Кристина Курчаб-Редліх, яка їздила у Чечню, варварські методи ведення війни — бомбардування Грозного — нічим не відрізнялися від бомбардувань Алеппо та Маріуполя. Стиль той самий — повна відсутність емпатії в Путіна до цивільних жертв.

Свіжий приклад стосується вже росіян. У РФ довго розповідали про двомісячну підготовку мобілізованих для війни в Україні. Аж раптом стали гинути нещодавно мобілізовані. Путін на нещодавньому брифінгу шокував російських журналістів заявою, що первинна підготовка мобілізованого може тривати 5 днів, потім 5 днів у бойовій частині — і все.

"Якщо дивитися за мінімальними значеннями, то перед відправкою на фронт може пройти лише 10 днів", — заявив Путін.

Йому не шкода.

[ + – ] Інтерв'ю YouTube-каналу "Гроші" Кристини Курчаб-Редліх

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