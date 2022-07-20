Психопат, нарцис і садист: американський психіатр поставив діагноз Путіну

Джеймс Феллон вважає, що президент РФ дуже небезпечний, і в умовах, коли для нього виникне небезпека втратити все, зможе застосувати ядерну зброю.

Джеймс Феллон кілька років уважно стежить за діями Володимира Путіна, щоб відтворити хід його думок щодо рішень, які ухвалюються, пише The Insider. Психіатр, професор Каліфорнійського університету Фелон спеціалізується на психопатичних розладах особистості. Щоб переконатися у правильності діагнозу, він спілкувався з керівниками України, представниками керівництва Росії, Чечні, Білорусі та Німеччини, а також прочитав усе, що зміг знайти про виховання і становлення російського диктатора.

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"Не можна просто побачити когось по телевізору і сказати "це психопат", — підкреслює психіатр. — Але, на мій погляд, у Путіна дійсно були важливі передумови для розвитку так званих розладів особистості кластера B — найнебезпечніших, враховуючи психопатію і нарцистичний розлад особистості".

Що таке психопатія?

Для опису цього розладу Феллон використовує визначення, запропоноване американським психіатром Герві Клеклі. У 1941 році в книзі "Маска розсудливості" він описав психопата як людину, яка виглядає нормальною і робить все для підтримки цієї ілюзії. Проте всіх психопатів вирізняє низька емоційна емпатія. Всі вони маніпулятори, егоїсти та агресори, яким недоступне почуття жалю, каяття чи провини. При цьому вони черстві та ставлять себе над усіма.

Психіатр зазначає, що психопати поділяються на первинних і вторинних. У перших розвиток патології обумовлений процесом, який називається "епігенетичним маркуванням" і проявляється вже у перші роки життя. Через травми та вплив гормонів стресу регуляція ключових генів змінюється майже незворотно, це впливає на гормони в лобовій та скроневих частках головного мозку.

Зміни в психіці вторинних психопатів, яких також називають соціопатами, викликані емоційним, фізичним, сексуальним насильством або цькуванням, і частково оборотні.

Поведінка психопатів обох типів сильно відрізняється: соціопат знає, що чинить аморально, але може зупинитися, психопат впевнений, що робить правильно, вірячи у свою правоту.

"Це невід'ємна риса особистості справжнього первинного психопата: він ніколи не сумнівається, що чинить як треба, — каже Джеймс Феллон. — Це не вдавання і не спроба нормальної людини виправдати свою провину. Саме до цього типу психопатів і належить, на мій погляд, Володимир Путін".

Що провокує агресію психопата?

Психіатр наголошує, що психопати завжди шукають у жертвах слабкість, саме вона їх провокує. Не маючи можливості відчувати емоції, вони за таких умов уміють їх зчитувати, добре розуміються на чужих почуттях, страхах, тригерах і бажаннях. За допомогою цих знань психопати маніпулюють жертвами, отримуючи бажану реакцію, гроші, секс або просто насолоджуючись почуттям контролю.

"Ключовий метод Путіна — не дати своїм противникам зміцніти, завдати удару в момент їхньої найбільшої слабкості, — зазначає Феллон. — Самодисциплінованим психопатам вистачає терпіння вичікувати місяці, роки, хоч 10 років, поки їхня жертва не виявить уразливість".

[ + – ] Російський диктатор може належати до злоякісних нарцисів Фото: daily.afisha.ru

Крім цього російського диктатора можна віднести до злоякісних нарцисів, також у ньому проявляються риси садиста. "Гірше просто не буває", — констатує психіатр.

На його думку, Путіна зробили таким кілька перенесених травм: тяжке дитинство, а згодом — розпад СРСР, який призвів до створення незалежної України. Щось подібне у молодості пережив Гітлер. У 2011 році Путін побачив, як у муках помер лівійський диктатор Каддафі, це закріпило глибинний страх — насильницьку зміну режиму.

"Усе неявне розкрилося в останні кілька років, а особливо яскраво — останні кілька тижнів до 24 лютого, — зазначає Джеймс Феллон. — Путін, як Гітлер, розкрив свою справжню сутність, і стало зрозуміло, що він діє саме як психопат, а не соціопат і точно не як звичайна людина з поганими схильностями".

Психіатр упевнений, що в поведінці Володимира Путіна вбачаються ознаки помутніння розуму: від пихатого нарцисизму він перейшов до параної і ворожої неврівноваженої поведінки. Ймовірно, у його мозку йдуть дегенеративні процеси.

Чого чекати від Путіна?

Володимир Путін раніше був на публіці спокійний, холодний і розважливий, проте тепер йому важче володіти собою, це свідчить про те, що він дуже небезпечний. Передбачити його рішення складно, оскільки російський президент втрачає адекватність.

[ + – ] Володимир Путін все частіше дає волю емоціям Фото: скриншот

Отримавши відсіч в Україні, він може почуватися глухим, впевнений Феллон. Зіткнувшись з опором психопати й агресори губляться і можуть навіть втекти, але Путіну тікати нікуди. Тепер він перестав приховувати свої почуття і це робить його ще небезпечнішим, оскільки зберігати імідж холоднокровної людини більше не потрібно.

Психопатів відрізняє те, що вони готові піти на що завгодно, аби досягти мети. Добиваючись свого, Путін охоче йде на воєнні злочини, і до застосування тактичної ядерної зброї йому залишився один крок.

"Люди з психопатією можуть багато винести, але щойно стрес стає занадто сильним або тривалим, якщо їх зрештою заганяють у кут, вони перестають тримати себе в руках, — підкреслює психіатр. — Неможливо передбачити, коли Путін опиниться в цій точці. Але коли вона настане, він або втече, або захоче знести все і піти до кінця, це тільки здається ірраціональною поведінкою, а насправді він просто перевіряє межі, крапля за краплею, як будь-який хуліган, який перевіряє когось на слабкість. Але якщо не вийде, ми відступимо і скажемо: "О ні, все що ми хотіли — це Донбас".

Як знешкодити Путіна?

Путін — очевидний первинний психопат-харизматик, який не має наміру відкрито проявляти злість. Такі хижаки відступають, коли одержують впевнену відсіч. Але якщо загнати їх у кут, почнуть оборонятися всіма доступними способами, каже Джеймс Феллон.

На його думку, найкраща тактика боротьби з психопатами — поступовий і постійний тиск на Путіна без різких рухів, щоб не спровокувати ядерну війну. У цих умовах рано чи пізно він обов'язково помилиться.

"Зараз вживати різких, радикальних заходів — не найкращий вихід, — упевнений психіатр. — Я не став би вибивати в нього землю з-під ніг. Навіть якщо такий удар зрештою виведе психопата з ладу, в моменті він готовий вас убити".

Феллон вважає, що Путін чекає від України помилкового кроку, який в очах більшості росіян дасть йому право на будь-яку відповідь. Для цього йому потрібен масивний удар із боку України по російському населеному пункту або якась більша мета.

Водночас зрозуміло, що в цій війні Путіну не перемогти: що більше підтримки отримує Україна, то слабша підтримка самого диктатора в його оточенні. Зрештою, хтось із російських генералів зможе заявити йому, що так чинити не можна. Однак, на думку психіатра, для цього будуть потрібні ще місяці боротьби.

"Виходячи з моїх знань військової психології, я вважаю, варто показати Путіну, що Захід не зупиниться ні перед чим, — каже Феллон. — Варто створити потужний і обачний союз, який нестиме в собі таке послання для Путіна: "Ти підштовхуєш нас до точки, з якої ми можемо стерти тебе з лиця землі. Ми не хочемо цього робити, але ми можемо".

Нагадаємо, раніше доктор Кеннет Деклева заявив, що Путін перебуває в "луна-камері", де не чує інших думок.