Грабли истории. Семь фактов лжи в речи Путина об объявлении частичной мобилизации

Президент РФ, объявляя частичную мобилизацию у себя в стране, снова наговорил массу лживых сведений, переворачивая факты с ног на голову. Неплохо бы ему проследить за связью "российская агрессия – фатальные последствия". Мнение.

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Фокус уже писал о беспрецедентной лжи Путина — когда, например, он, объявляя войну Украине 24.02.2022 на 57-й секунде своей речи сказал: "При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому не собираемся ничего навязывать силой". А что это было и продолжается? В новой своей "исторической" речи 21 сентября — об объявлении в России частичной мобилизации — "отец лжи" продолжает эту линию, напрямую связанную с черной военной спецпропагандой, приемами которой Путин активно пользуется. Но чем дальше – тем больше.

Владимир Путин объявил в РФ мобилизацию с призывом якобы 300 тыс. человек. Уже это вызвало столпотворение в аэропортах и пограничных переходах России. При этом, объявив мобилизацию, Путин упорно называет войну спецоперацией. Хотя что за "операция" такая, которая идет семь месяцев и на которую надо задействовать уже до полумиллиона российских войск — если считать те 130-150 тыс., что уже были в Украине?

Итак, вот отрывки из путинской речи, где озвучивается явная ложь

"В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой", — заявил Путин. То есть, мы сами, по указке Запада, стреляем по своей ЗАЭС, а затем вызываем комиссию МАГАТЭ: "Посмотрите, что мы тут наделали". "Решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным. Ее главные цели – освобождение всей территории Донбасса – были и остаются неизменными". Если нужен был только Донбасс, зачем было стрелять ракетами и бомбить Киев, Чернигов, Харьков, Херсон, Львов, Мариуполь? Не срастается. "В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области. Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают людей, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счеты, расправляются, измываются над мирными гражданами". Подтвержденные документами факты о сотнях расстрелянных и замученных российскими оккупантами гражданских лиц в Буче, Гостомеле, Ирпене свидетельствуют о другом. А сейчас стало известно и о массовых захоронениях в освобожденном Изюме. "А после того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и, более того, заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое очередное, как это уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем так же неизбежно последовала бы и атака на российский Крым – на Россию". По поводу "притязаний на ядерное оружие": речь идет о том, что 19 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский всего лишь пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия, согласно Будапештскому меморандуму 1994 года, если не услышит от стран, его заключивших, гарантии безопасности для своего государства. Он их и не услышал: 24 февраля РФ напала на Украину. Что касается Крыма — то, вообще-то, Крым был украинским полвека. До вторжения туда российских войск. Если помните, Путин и тогда соврал, сказав, что "зеленые человечки" – не российские войска, и "все это чушь". "Они сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе — десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма, а сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав ее – эту войну – еще в 2014 году". То есть, якобы это Запад развязал войну, а не Путин, который уже давно признал, что ввел российские войска и в Крым, и на Донбасс. "Луганская Народная Республика практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений". Уж не о Стене ли Яценюка речь! Вот Арсений Петрович обрадуется – зря смеялись над его проволочными заборчиками у пропускных пунктов и называли "ямой в 4 млрд.грн". "В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа – останавливать тех, кто рвется к мировому господству". Так и было: Россия остановила Наполеона, Гитлера. Но сейчас Путин поступает строго наоборот – сам осуществил в четыре утра вероломное нападение на нашу страну.

Грабли истории

Путин нарушил ментальную формулу России: дозорный – внешняя агрессия – победа. И хотелось бы напомнить, что в XX веке все войны, которая Россия начинала по своей инициативе или способствовала их развязыванию, заканчивались для нее провалом: русско-японская (1904-1905) , советско-финская (1939-1940), советско-афганская (1979-1989).

Относительно первой – фактически японцы напали первыми, корабли японского флота первыми атаковали российскую эскадру в Порт-Артуре. Однако до этого Николай II был несколько лет одержим "большой азиатской программой" – он хотел расширения Российской империи на восток: царь мечтал о создании "Желтороссии" в Маньчжурии и о принятии титулов богдыхана китайского и микадо японского. Основным препятствием для экспансии на восток была Япония. Их интересы стали сталкиваться в Китае и Корее.

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Это, между прочим, было похоже на "гибридную войну": под видом лесорубов в Корею перебрасывали переодетых российских офицеров и солдат, строились военные объекты. При царском дворе шла борьба мирного и военного направлений развития России. Выиграли представители второго, и слова министра внутренних дел Плеве вошли в историю: "Для предотвращения революции нужна маленькая победоносная война". Это напоминает военное вмешательство Путина в разные страны – Грузию, Украину, Сирию – для переключения внимания недовольных россиян – с Болотной площади и Чистых прудов – вовне.

Но война с Японией получилась не маленькой и не победоносной. Историк Ключевский писал: "Русско-японская война обнаружила полную непригодность флота, его материальной части и личного состава, а в сухопутной армии целый ряд глубоких изъянов". В итоге Россия потеряла Порт-Артур и южную часть Сахалина, а дестабилизация общества в результате проигрыша в этой войне привела к революции 1905 года.

Советско-финскую войну в Москве хотели завершить за две недели и сделать победу в ней подарком Сталину (21 декабря 1939 года ему исполнялось 60 лет). Но война продлилась с ноября 1939 – по март 1940. Называются две ее причины: обеспечение безопасности Ленинграда (границу отодвинуть границу от города с 20 до 70 км в сторону Финляндии) и советизация Финляндии (Сталин мечтал сделать Финляндию "красной", ведь там командовал "белый", бывший царский боевой генерал Маннергейм).

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Как победить Россию. Советы Маннергейма

Советский министр Молотов, бахвалясь, напомнил Хельсинки накануне вторжения, что "население одного Ленинграда больше, чем всей Финляндии". В результате спланированной провокации СССР начал войну. Однако из-за оборонительной "Линии Маннергейма" и стойкости финских солдат через четыре месяца был заключен мирный договор. Маленькая Финляндия сохранила свою государственность. Маннергейм остался на месте, но финны потеряли 11% территории (с городом Выборгом).

Цену Советский Союз за это заплатил существенную: с финской стороны погибло 25 тыс. человек, а с советской — 126 тыс. В пять раз больше. То же соотношение в цифрах погибших украинцев и россиян: по официальным данным Минобороны Украины, на сегодня – это около 10 тыс. украинцев и 50 тыс. россиян.

Что касается Афганской войны (СССР ввел туда "ограниченный контингент войск"), которая растянулась на долгих десять лет и унесла жизни 15 тысяч человек (в том числе украинцев) – вообще невозможно говорить о ее маломальски выгодном результате для Советского Союза. Скорее наоборот – она была одним из факторов, приведших к развалу СССР.

Владимир Путин любит привязываться к разным историческим событиям, неплохо бы ему проследить за связью "российская агрессия – фатальные последствия". И чем дальше упираться в этом направлении, погрязая во лжи, – тем фатальнее.

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