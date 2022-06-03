100 дней войны: как изменились ментальные модели Украины и России

После вероломного нападения России на Украину у нас резко сменилась ментальная модель, с мирной – на боевую, с женской – на мужскую, с "роксоланской" – на "казачью". Мнение.

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Такие моменты уже бывали во время двух недавних революций, но в то, что это произойдет настолько быстро никто не верил – ни в России, ни на Западе.

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К 8 марту в журнал Фокус я готовил статью, в которой, опираясь на культурные, исторические и политические факты, подводил читателя к выводу, что ментальная формула Украины такова: красавица – выгода – союз. Вторжение РФ сорвало выход этого номера.

В этой невышедшей статье были, например, такие аргументы:

Киев – мать городов русских. Не отец. Тут колыбель славянского мира. Лучшая художница страны – Татьяна Яблонская. Лучшая писательница-поэт – Лина Костенко. Лучшая кинорежиссер – Кира Муратова. Лучшая певица – София Ротару.

Голохвастов – культовый персонаж. Но герой "За двумя зайцами" застрял между двух дам, и Проня Прокоповна – ключевая трагическая героиня.

Самая высокая у нас в стране скульптура – 90-метровая Родина-Мать (1981). Вторая по высоте – 52-метровая Берегиня на Майдане Независимости (2001).

Самая популярная здесь литературно-историческая героиня – императрица турок Роксолана. На втором месте – Лесная Мавка Леси Украинки, на третьем – Катерина из поэмы Тараса Шевченко.

[ + – ] Ментальная формула Украины такова: красавица – выгода – союз Фото: Pexels

Роксолана, Мавка и Катерина – все красавицы. Первая – секс-хищница, прагматичная интеллектуалка. Вторая, волшебница — расчетливо-магична. И только третья – жертва – руководствовалась исключительно чувством, и это самый небезопасный вариант.

Каждым в отдельности или комбинацией трех этих типов поведения можно объяснить большинство событий политической и культурной жизни Украины.

Образы казаков

Личность прагматичной красавицы Роксоланы долгое время в целом определяла Украину, больше, чем казачьи – когда мир на дворе. Такой тип поведения несет относительную стабильность, а казачьи "выкрутасы" с их бесконечной сменой покровителей добавляют в украинский путь красок. Но после вспышек восстаний идет резкое обогащение заинтересованных сторон — и все возвращается на круги своя.

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Ирония судьбы в том, что две исторических личности, определившие матрицу Украины, встречались в июне 1553 года в Стамбуле – это Роксолана (1505 – 1558) и Дмитрий Байда Вишневецкий (1516 — 1563), первый гетман и основатель Запорожской Сечи.

Она – это тип волевой, сексуальной, рациональной успешной женщины. Байда же, будучи лихим воякой, определил собой стихийную, переменчивую модель поведения казачества. Вишневецкий умудрился быть слугой трех господ, враждующих между собой: польского короля Сигизмунда II, русского царя Ивана IV Грозного и турецкого султана Сулеймана I Великолепного.

Выводим формулу казачьего предводителя Вишневецкого: профессиональный наемник – выгода – союз. Ею руководствовались и большинство гетманов.

Как известно, императрица Екатерина II 14 августа 1775 года подписала манифест "Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии". Екатерина боялась вольной Запорожской Сечи как среды для потенциального бунта. И фактор влияния мужского активного начала в Украине упал: кого не уничтожили из казачества, того купили.

[ + – ] Казачья стихийность проявилась с новой силой в украинских революциях 2004 и 2014 годов.

Казачья стихийность проявилась с новой силой только в наше время: в украинских революциях 2004 и 2014 годов. Но результаты революций часто сводились на нет. Забавен даже тот факт, что обе революции были направлены против одного и того человека – Януковича.

Воскрешение казаков: драйв

В годину войны формула Украины разом поменялась. Буквально в декабре 2021 украинская власть действовала еще в женской парадигме (красвавица – выгода – союз), когда был издан истерический указ о том, что всех украинских женщин надо взять на воинский учет (зачем?). Но 24 февраля 2022 года все изменилось – с первыми раскатами российских ракетных и авиаударов по стране.

В этот день абсолютно мужественно выглядел президент Владимир Зеленский! Мы все смотрели в его сторону – он стал центром, духовным стержнем Украины. Он отказался уезжать, сказав историческую фразу: "Закройте тему с эвакуацией. Я никуда не уеду, хоть десять десантов высаживайте".

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25 февраля, на второй день войны, я со всей семьей подошел к ребятам из тероброны, которые первыми окапывались. Автоматы, каски, спортивные штаны. Мы предложили им помочь окапываться. Они заулыбались: "Да не нужно. Лучше заклейте окна. Мы тут их встретим. Нам автоматы дали. И даже патроны к ним, — пошутили они. – Мы у себя дома. На своей земле – нам поэтому хорошо на душе".

Шоссе, откуда могли идти российские танки, и пара окопчиков по его сторонам с нашими ребятами – все. Воины выглядели бы почти беззащитными, если бы не боевой казацкий дух! Причем в их глазах не читался героизм пожертвования – они собирались победить. Любой ценой, но победить! Им даже было весело! Парень лет тридцати, с открытым, улыбчивым лицом, излучал оптимизм! Вот честное слово – ясно стало, как казаки выглядели, всамделишные, а не ряженые, киношные. Я сказал своим сыновьям, Леве и Ване: "Запомните, как выглядят настоящие казаки!".

Мы пожали им руки. Звали их Влад и Саша. Они реально казались легендарными казаками. Именно эти ребята и били врага так, что из обороняющейся армии ВСУ стали армией атакующей. У них не могло не получиться!

Советник ОП Алексей Арестович заметил о Сумах, которые не пустили врага к Киеву: "Сумы были на три четверти окружены, но не сдались, включили казацкий драйв".

Казацкий драйв! Произошло волшебное превращение: когда война пошла по родной земле, формула Украины обрела мужской вид: казак – контратака – победа. Но трансформация традиционной формулы произошла и в стране-агрессоре

Формула России

Почему мало кто в Украине ожидал вероломного нападения России? Да потому, что исторически основную функцию Россия переняла у Византии, а именно — сдерживать нашествия как с Востока (Золотая Орда), так и с Запада (Наполеон, Гитлер), поддерживая мировой баланс. Высокодисциплинированный враг обычно за считанные месяцы добирался до Москвы, проходя территорию, как нож масло. И у московских врат решал, что это — конец войне, а это было только ее начало.

Формула России до вторжения Путина была: дозорный – внешняя агрессия – победа. Именно поэтому, повторюсь, никто в Украине не ждал столь подлого удара.

[ + – ] Путин сошел с ума от гордыни: в больном воображении он бодался с НАТО, а Украина оказалась разменной монетой в этом параноидальном противостоянии

Но Путин сошел с ума от гордыни: в больном воображении он бодался с НАТО, а Украина оказалась разменной монетой в этом параноидальном противостоянии. Второе после Путина чудовище, министр международных отношений РФ Лавров процедил: "Мы напали на Украину, чтобы не было войны с НАТО". Мы напали, чтобы вы не напали. Так же Гитлер 22 июня 1941 года объяснил немецкому народу и рейху, что вторгнуться в Еровпу готовы "160 русских дивизий, которые стоят на границе. И в последние недели имеют место непрерывные нарушения этой границы".

2014 году Путин, оттяпав часть нашей территории, решил в 2022 доотхватывать, и почему-то считал, что мы встретим его с "букетиками" а ля Крым. Это был дикий просчет.

Дозорный сошел с ума! Пограничная дозорная собака, которой была Москва (есть такая порода – московская сторожевая) превратилась в бешенную.

Но в чем разница ситуации, когда сильный западный враг развязывал войну против славян?

И в России, и в Украине в менталитете важны эмоции (в Украине мэр столицы – боксер, президент страны – актер). А эмоции – это стихия полухаоса.

Россия, как страна большого полухаоса, развязала войну против страны малого полухаоса – Украины, в результате стал увеличиваться хаос общий, суммарный. Но в этом хаосе наш казак чувствует себя дома – и прямом в переносном смысле, он – на родной территории, а российский орк – непрошенный палач.

[ + – ] Бой XXI века продолжается Фото: pexels.com

За восемь лет перманентной войны на Донбассе дух запорожцев в ВСУ возродился. А когда наш боец бьется за свою землю – у него десятикратно возрастает сила и мотивация!

Бешеная Россия бросается на свою мать – неньку-Украину. И начинает ломать псиные зубы о запорожский кулак. Сила казачья растет прямо пропорционально упадку сил орков. Мы уже не "нравится – не нравится, терпи, моя красавица", — как цинично сказал Путин Зеленскому накануне войны.

Украина на этот раз не взяла на себя роль жертвы, обретя боевую формулу: казак – контратака – победа.

От бешенства нет лечения. Формула путинского государства в ближайшее время: бешеная собака – агрессия – смерть.

Российское государство, извратившее свою дозорную функцию, перестанет существовать в старом формате. Причем путинская пропаганда направлена на оправдание этой агрессии и искажение фактов, что, разумеется, напускает туман в головы их населения, но и одновременно мешает адекватно оценивать ситуацию. А на войне неадекватность равносильна поражению.

Бой XXI века продолжается.