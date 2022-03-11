"Как соберутся в кучу – мы их накрываем". Репортаж с боевых блокпостов теробороны Киева

Иду на позиции тереобороны – поговорить с нашими бойцами: о чем они сейчас думают, как представляют ход войны, какой у них боевой дух? Это один из киевских окраинных районов – сейчас такая ситуация во всех районах ощетинившейся по отношению к врагу столицы Украины, которая теперь напоминает наш местный волонтерский штаб, окруженный колючей проволокой, укреплениями и автоматчиками.

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Вокруг нашего микрорайона несколько перекрытых улиц: там заграждения из мешков с песком и бетонных блоков. Я иду на самое крупное укрепление, что находится в парке – одном из любимейших мест киевлян. Здесь еще совсем недавно было раздолье для детей и взрослых: качели, горки, спортивные снаряды, прокат детских машинок, даже есть скульптурный комплекс и декоративный бассейн.

Теперь здесь все перекопано, длинные траншеи, палаточный лагерь бойцов: вооружение, полевая кухня, еда – все у них есть. Местные жители приносят им еще продуктов, а те шутят: "Да хватит нас подкармливать – мы не можем столько съесть!".

В структуре военных укреплений чувствуется основательность и грамотный подход. Не как в первые дни, когда все делалось на скорую руку и впопыхах.

Для войск РФ в Украине – тупик

Подхожу к бойцу на посту, показывая издалека журналистское удостоверение. Он просит не фотографировать его. Мужчину зовут Виталий, 48 лет.

Рассказывает, что по профессии — портной и в мирное время кроил норковые шубы. Здесь – с первого дня войны.

Служил в Приднестровье, в пограничных войсках.

"Как раз в 1992 году я был на украино-молдавской границе, когда начался конфликт Приднестровья и Молдовы. – рассказывает Виталий. – И тогда видел множество беженцев. Их прошло через пограничный коридор 15-20 тысяч. Хотя сегодня масштабы немного иные".

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По поводу боевого духа, говорит – отличный. И, действительно, я в рядах бойцов еще не видел ни одного унылого лица.

По поводу хода войны Виталий замечает следующее: "У россиян нет тактики, и это видно. Они то разбредаются, то собираются. Но как только они соберутся в кучу, мы их накрываем. Для них в Украине – тупик".

Боец говорит, что ими здесь руководят боевые офицеры, многие из которых имеют опыт АТО. Все отлично организовано. Пока мы разговариваем, регулярно идет по рации проверка связи.

Все эти недостатки войск РФ, как считает Виталий, приведут к их поражению. Он закончивает с юмором: "Есть такая народная поговорка: "Весна покажет, кто насрал!".

Дайте еще оружия

Я обошел бетонные укрепления и поговорил с еще одним рослым бойцом: Андрей, 55 лет. На гражданке работал водителем. Служил еще в рядах Советской армии.

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"Текущее состояние у нас такое: готовы и ждем. Офицеры грамотные. В теробороне сейчас немало тех, кто имеет боевой опыт АТО. В первые дни войны именно такие парни здесь закреплялись на позициях. Но на сегодня у нас практически нет проблем", — говорит Андрей.

На мой вопрос, что все-таки улучшило бы позиции ВСУ, он отвечает коротко: "Поставки оружия. Оружие и еще раз оружие".

Что касается врага, то Андрей считает, что все закончится крахом Путина.

"Из-за коррупции и очковтирательства ему просто много врали: и про его армию, где много старых невзрывающихся снарядов и про то, что его тут встретят с букетиками. Вот наши букетики, – показывает Андрей жестом на автоматы в руках бойцов, патрулирующих по периметру бетонных укреплений. — И для нас проблема только в том, что их много. Но мы их выдавим. Это точно. Но это не будет быстро".

А на вопрос, не боится ли он неожиданного резкого похолодания, Андрей улыбнулся: "Мороза не боимся, мы – не африканцы".