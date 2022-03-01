Как живет прифронтовой Киев (фото)

Что происходит на столичных улицах, как работают супермаркеты, аптеки, заправки, зоомагазины, безналичные расчеты.

После комендантского часа "выходного дня", который длился в Киеве с субботы до понедельника 28 февраля, киевляне начали выходить из домов и укрытий на залитые солнцем опустевшие улицы. Они увидели новую, прифронтовую реальность.

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Автодороги: баррикады и пустота

В жизни киевлян наступил день, когда о знаменитых, столичных пробках на дорогах начали вспоминать с теплом и ностальгией. Ведь теперь по городу передвигаются только одиночные автомобили. Общественный транспорт работает, но некоторые маршруты временно отменены.

Одинокие авто быстро проносятся по пустым автодорогам. Однако водителям не стоит забывать о правилах дорожного движения. В частности, не следует пользоваться полосой общественного транспорта. Как отмечают в КГГА, нарушающие это правило авто будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп!

Набирать скорость на киевских улицах тоже не стоит. Теперь на транспортных артериях Киева оборудованы баррикады из бетонных блоков, противотанковых ежей, мешков с песком. Эти импровизированные оборонительные сооружения, кое-где, образуют сложные для преодоления лабиринты.

На блокпостах на подступах к центру Киева дежурят вооруженные украинские военные. В Генштабе ВСУ объяснили, что перед блокпостами нужно снизить скорость авто, подготовить документы, выключить фары и включить аварийный свет. Из авто нельзя выходить без разрешения военных. По их требованию нужно предоставить документы, открыть багажник и показать салон автомобиля. Однако во время движения по Киеву автомобиль с обозревателем Фокуса на блокпостах не останавливали для проверки ни разу — военные жестами показывали, что можно проезжать дальше.

О вторжении РФ на улицах Киева напоминают не только баррикады и противотанковые ежи, но и следы столкновений с российскими ДРГ. Наиболее заметный отпечаток война оставила возле станции метро "Берестейская", где защитники Киева в ночь на 26 февраля отразили наступление диверсантов на воинскую часть. Однако и в других частях города можно увидеть разбитое стекло на асфальте или, например, остов сожженного автомобиля посреди дороги.

Супермаркеты: очереди и дефицит

Утром понедельника 28 февраля киевляне, которые просидели выходные на комендантском часе, выстроились в длинные очереди перед супермаркетами. Чтобы попасть в магазин, им приходилось отстаивать на улице не менее 30-60 минут.

Киевляне сейчас закупаются впрок и быстро сметают с полок многие товары повседневного потребления. В супермаркете, куда удалось попасть обозревательнице Фокуса, в середине дня хлеб, яйца, курятину, мясо, крупы, муку, макароны, замороженные полуфабрикаты уже разобрали.

В понедельник в киевских супермаркетах можно было приобрести алкоголь. Спиртное было в наличие. Однако со вторника 1 марта в Киеве начал действовать "сухой закон". "Хочу сообщить, что завтра в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совсем", — заявил накануне мэр Виталий Кличко.

По субъективной оценке обозревателя Фокуса, сумма чека увеличилась. Во-первых, акционные цены и скидки в магазинах пропали как явление. Во-вторых, из-за высокого пот на полках остаются более дорогие продукты. В-третьих, некоторые товары, в том числе свежие овощи, цены повысились ориентировочно на 30-50%.

Ближе к вечеру 28 февраля ажиотаж вокруг продовольствия несколько успокоился и в некоторые магазины даже завезли свежий хлеб. Во вторник, 1 марта столичные супермаркеты продолжают работать без особых изменений в ассортименте, но уже без чрезмерного ажиотажа.

Узнать, какие магазины открыты в Киеве и Украине можно на следующей карте.

Аптеки: одна на микрорайон

После вторжения России в Украину большинство аптек в столице закрылись. Однако купить лекарства в Киеве все еще можно и признаком работающей аптеки выступает длинная очередь на улице. Лекарства, особенно, критически необходимые, киевляне также покупают впрок.

Найти работающую аптеку можно на недавно созданной карте "Аптеки Киева".

Для четырехлапых: купить корм — квест

На полках супермаркетов Киева после вторжения РФ практически исчезли сухие корма для животных, влажные корма также быстро раскупаются. Однако некоторые зоомагазины в городе продолжают работать и имеют более широкий ассортимент. Например, обозревателю Фокуса удалось найти открытую точку в районе метро Лукьяновская, где практически без очереди можно было купить сухие корма на развес, наполнители для туалета и прочее.

Горючее для авто: найти и отстоять

С началом войны большинство киевских АЗК закрылись и заправить автомобиль стало проблематично. На всю столицу работает всего несколько заправок. Например, обозревательнице Фокуса удалось найти такую ​​на Окружной дороге. В очереди пришлось стоять больше часа. Дождавшиеся счастливчики заправляются до полного бака и наполняют бензином многочисленные канистры. Очевидно, граждане пытаются запастись горючим на будущее и закупают его, как основное составляющее для изготовления "коктейлей Молотова".

Информацией о работающих АЗК, зоомагазинах, аптеках и др. киевляне обмениваются в новосозданном телеграмманале.

Расчеты: наличка в дефиците, безнал работает

Несмотря на то, что украинские банки заявляют о попытках своевременной поддержки банкоматов наличными, снять деньги с карты в Киеве практически невозможно. Однако с карт некоторых банков до 6 тыс. грн наличными можно получить при расчете на кассах некоторых торговых сетей и АЗК, о чем уже писал Фокус. При этом банковскими картами в Киеве можно без проблем рассчитаться в супермаркетах и ​​на АЗК.

Воздушная тревога: жизнь в подполье

С начала вторжения России в Украину жизнь киевлян продолжается под вой сирен и звуки взрывающихся бомб. Воздушную тревогу объявляют многократно в течение суток. Кое-кто скрывается от опасности в межкомнатном пространстве – в коридорах квартир, являющихся наиболее безопасным местом в жилье. Остальные отправляются в убежища. Некоторые семьи вместе с детьми и домашними питомцами проводят под землей всю ночь. Выдержка киевлян удивляет – в экстремальных условиях достойно ведут себя не только украинские граждане, но и их воспитанные коты и собаки.

Русский солдат! Остановись!

Вместо обычной для киевлян наружной рекламы вдоль транспортных артерий Киева теперь разместили информацию, адресованную оккупантам. Видеоборды показывают следующие сообщения: "Русский солдат, иди на х***й!", "Вспомни семью. Возвращайся домой с чистой совестью", "Путин проиграл. Весь мир с Украиной", "Не становись убийцей", "Не убивай жизни ради Путина" и т.д. "Это маркетинговые войска, подразделение — билбордовое сопротивление", — комментируют пользователи соцсетей.

В Украине — шестой день войны. Ситуация в Сумской и Черниговской областях остается непростой. 1 марта Генеральный штаб ВСУ отмечает, что "на Северщине продолжаются оборонные бои, чтобы не допустить продвижение противника к столице из северо-восточного направления".

Во время мощного авианалета 1 марта россиянами на окраины Харькова под обстрелом оказались больницы и жилые дома. Также в Харькове уже сбили самолет РФ, который бомбил город. Самолет упал в районе автомобильного рынка "Лоск". Враг скидывал с него бомбу на жилой дом на Новобаварском проспекте, в результате которого погибли как минимум восемь человек.

По данным разведки Минобороны, РФ готовит провокацию, чтобы 300 белорусских танков вторглись в Украину. Белорусские танки все еще находятся в приграничном с нашей страной районе и ожидают распоряжения на маршруте город Пинск — Иваново — Дрогичин (около 30 км от государственной границы).