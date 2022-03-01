В Харькове снаряды попали в больницу и жилые дома: есть пострадавшие (фото)

Во время мощного авианалета россиянами на окраины Харькова под обстрелом оказались больницы и жилые дома.

В Харькове сегодня во время обстрела российскими оккупантами снаряды попали в городскую больницу №3 в Новобаравском районе. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Рада", а также подтвердили заместительница Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, директор городского департамента здравоохранения Юрий Сороколат.

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"В Харькове только что попали в городскую больницу. Там количество жертв выясняется", — отметил Арестович.

По информации чиновницы, вследствие обстрела никто не пострадал.

"Из нее эвакуировали всех, кто там жил. Там есть люди без постоянного места жительства, которых мы туда поселяли, чтобы ухаживать. 9 человек везут в другую больницу, будем принимать", — отметила Горбуновая-Рубан.

[ + – ] В Харькове снаряды попали в больницу и жилые дом

По словам Юрия Сороколата, в результате обстрела врачи и медицинский персонал заведения не пострадали. Среди пациентов тоже нет жертв.

Как пишет местное издание "ГородХ", во время мощной авиаатаки россиянами окраины Харькова под обстрелом оказались больницы и дома, есть пострадавшие среди мирного населения.

Мощный взрыв произошел в районе Харькова Бавария. В результате попадания снаряда в городскую больницу №3, здание частично разрушено. Также снаряд попал и в жилые дома, в результате чего начался пожар.

Напомним, сегодня утром армия РФ нанесла ракетный удар по площади Свободы в центре Харькова. Российские самолеты также атаковали заводы в Харькове. Около 13:30 бомба упала на Харьковский авиационный завод.

В Харькове уже сбили самолет РФ, который бомбил город. Самолет упал в районе автомобильного рынка "Лоск". Враг скидывал с него бомбу на жилой дом на Новобаварском проспекте, в результате которого погибли как минимум восемь человек.