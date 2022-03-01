В Харькове сбили самолет РФ, который бомбил город (видео)

Самолет упал в районе автомобильного рынка "Лоск". Враг скидывал с него бомбу на жилой дом на Новобаварском проспекте, в результате которого погибли как минимум восемь человек.

В Харькове сбили вражеский самолет, который 1 марта бомбил Новобаварский район Харькова. Об этом сообщила в комментарии "Суспільному" глава администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник.

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По ее информации, самолет упал в районе автомобильного рынка "Лоск".

"Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы. Предварительно: из-за удара РФ погибли восемь человек, еще восемь травмированы", – рассказала Цыбульник.

Обстрелы в Новобаварском районе Харькова

Отметим, что 1 марта около 13:20 враг нанес ракетный удар по пятиэтажному дому на Новобаварском проспекте. В результате авиаудара дом загорелся.

Оккупанты также обстреляли территорию больницы №3 в Новобаварском районе, из нее всех эвакуировали.

"Там есть люди без постоянного места жительства, которых мы туда поселяли, чтобы ухаживать. Девять человек везут в другую больницу, будем принимать", — заявила замглавы города Светлана Горбунова-Рубан.

Директор городского департамента здравоохранения Юрий Сороколат добавил, что врачи, медицинский персонал и пациенты не пострадали. Их переведут в больницу №31.

Напомним, что в 8 утра 1 марта враг обстрелял ракетами из Белгорода центр Харькова, минимум 20 человек получили ранения, есть погибшие.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по Харькову военным преступлением, после которого РФ нужно официально называть "страной-террористом".